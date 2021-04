Le prince Andrew n’a aucun moyen de revenir en arrière – Charles et William se débattent sur l’avenir de la monarchie | Royal | Nouvelles

Le prince Charles doit “ assumer un nouveau rôle ”, selon un initié royal

Le prince de Galles aurait laissé Windsor seul pour la paix de son chalet Brecon Beacons à Llwynywermod, Llandovery, un jour après les funérailles du duc d’Édimbourg samedi. Pendant ce temps, Charles et William doivent élaborer un nouveau plan pour la monarchie après une période tumultueuse qui s’est terminée avec la mort du prince Philip. L’héritier, 72 ans, est parti après avoir rencontré ses deux fils dans l’enceinte du château de Windsor, où la famille a fait des pas tendres vers une réconciliation à la suite de l’interview de Harry et Meghan avec la bombe d’Oprah Winfrey.

Cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle de Clarence House.

Le prince et son fils aîné, 38 ans, ont l’intention de travailler avec la reine et leurs conseillers principaux pour réorganiser la façon dont la maison de Windsor s’acquitte de sa mission d’unité nationale et de continuité avec un nombre réduit de membres de la famille royale en activité.

Cela signifie partager un certain nombre de parrainages entre les membres de la famille royale restants, décider du nombre d’organisations caritatives et d’autres organisations que la famille royale peut représenter et du nombre d’engagements dans lesquels elle peut s’engager maintenant.

Un changement beaucoup plus important est attendu lorsque Charles accédera au trône, mais à court terme, le prince Edward, 57 ans, et sa femme Sophie, 56 ans, joueront peut-être un rôle plus important.

Le comte et la comtesse de Wessex avaient déjà été invités à se mettre dans la peau des départs du duc et de la duchesse de Sussex et du prince Andrew, mais cela ne s’est jamais vraiment produit.

Mais il est plus probable qu’au cours des prochaines années, le nombre d’engagements et de parrainages caritatifs que la famille royale entreprendra diminuera progressivement. Charles et William sont tous deux favorables à une monarchie plus musclée qui fait campagne et contribue à apporter un changement positif dans la société sans s’impliquer dans la politique des partis.

Le prince Charles et William se débattent sur l’avenir de la monarchie (Image: .)

Mais un style plus de campagne implique souvent moins d’engagements qui ont un impact plus important.

On dit que Charles et William sont catégoriques sur le fait qu’il ne peut y avoir de retour pour Andrew.

Andrew s’est retiré de ses fonctions royales «temporairement» en novembre 2019 en raison de son amitié avec le défunt financier américain et pédophile condamné Jeffrey Epstein.

L’homme de 61 ans, recherché pour être interrogé en tant que témoin par le FBI pour des allégations selon lesquelles un anneau sexuel s’attaquerait à des mineurs recrutés par Epstein, a longtemps encouru la désapprobation de Charles.

Plusieurs anciens membres de la famille royale avaient déclaré que Charles prévoyait de retirer tous ses frères et sœurs et de commencer son règne avec seulement Camilla, William, Kate, Harry et Meghan le soutenant.

Mais le retrait de Harry et Meghan des fonctions royales et la disparition d’Andrew ont peut-être changé l’équation. Une source a déclaré à propos de Charles: “Il a une haute estime pour sa sœur, moins pour ses frères.” Mais Anne, souvent la royale la plus occupée, a maintenant 70 ans et pourrait en avoir 75 lorsque son frère deviendra roi.

Les courtisans se demandent combien de parents âgés un roi dans ses 70 ans et sa princesse consort, Camilla, qui a déjà 73 ans, auront besoin pour les aider.

Le retrait de Harry et Meghan de la famille royale a changé la dynamique (Image: .)

Edward, qui deviendra duc d’Édimbourg lorsque Charles deviendra roi, a assumé la responsabilité de protéger l’héritage de Philip avec le Prix du duc d’Édimbourg et une œuvre de bienfaisance.

Pendant ce temps, des sources bien informées affirment qu’il n’y aura pas de grand sommet ou de décisions stratégiques dramatiques pour le moment. Les initiés royaux disent que ce sera une évolution plutôt qu’une révolution.

On s’attend à ce que la reine, Charles et William aient des conversations régulières sur la modification du système et apportent des changements pratiques, mais rien de trop radical n’est prévu au départ.

Leur première tâche sera de réaffecter les patronages dépouillés de Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans.

William ou Anne a été pressenti pour succéder à Harry dans le rôle prestigieux de capitaine général des Royal Marines, mais Charles est aussi un candidat évident.

Il y aura moins d’urgence à remplir les chaussures du prince Philip. Le duc, 99 ans, décédé le 9 avril, était le patron de plus de 750 organisations.

La reine, Charles et William devraient se rencontrer régulièrement (Image: .)

Mais son décès n’aura que peu d’effet pratique sur le fonctionnement de la monarchie, car il a pris sa retraite de ses fonctions publiques il y a quatre ans et a remis ses principaux patronages.

Beaucoup de ces organisations qui n’ont pas obtenu de remplaçant n’auront peut-être plus de patron royal à l’avenir.

La reine, qui aura 95 ans demain, continuera de réduire progressivement ses fonctions, en en confiant davantage à sa famille.

On s’attend à ce qu’elle soit de plus en plus basée au château de Windsor, même après la fin de la pandémie, venant au palais de Buckingham et n’y passant la nuit qu’occasionnellement.

Le palais de Buckingham restera la résidence officielle du monarque à Londres et le cœur opérationnel de la société, mais ce sera un chantier de construction pour les cinq ou six prochaines années, car il subira une rénovation de 369 millions de livres sterling.