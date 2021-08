Le prince Andrew n’est pas au dessus des lois ! Cressida Dick dit que Met VA examiner l’affaire pour aider les États-Unis | Royale | Nouvelles

L’accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, a entamé une action en justice contre le duc d’York et a déclaré qu’il était “plus que temps qu’il soit tenu de rendre des comptes” pour l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était adolescente. Les avocats de Mme Giuffre ont intenté une action civile pour obtenir des dommages-intérêts non spécifiés devant un tribunal fédéral de New York, où les documents judiciaires affirment qu’elle a été “prêtée à des fins sexuelles” par le délinquant sexuel condamné Epstein, y compris alors qu’elle était encore mineure en vertu de la loi américaine. Lorsqu’on lui a demandé ce que la police métropolitaine faisait à ce sujet, Mme Dick a déclaré que l’affaire était en cours d’examen et qu’elle aiderait les autorités américaines.

S’adressant à LBC, Mme Dick a déclaré: “Personne n’est au-dessus des lois. Cela a déjà été examiné deux fois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le CPS et sommes ouverts à travailler à l’étranger.

“Nous leur apporterons toute notre assistance s’ils nous demandent quoi que ce soit dans le cadre de la loi.

“En raison de ce qui se passe, j’ai demandé à mon équipe de revoir le matériel.”

Elle a répété : « Personne n’est au-dessus des lois.

Andrew est désigné comme le seul accusé dans le procès de 15 pages, intenté en vertu de la loi sur les enfants victimes de l’État de New York, bien qu’Epstein et son ancienne petite amie Ghislaine Maxwell soient fréquemment mentionnés tout au long.

“Dans ce pays, personne, qu’il soit président ou prince, n’est au-dessus des lois, et aucune personne, aussi impuissante ou vulnérable, ne peut être privée de la protection de la loi”, a déclaré le procès de Mme Giuffre.

“Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes.

Une porte-parole d’Andrew a déclaré qu’il n’y avait “aucun commentaire” lorsqu’on lui a demandé de répondre à la poursuite civile de Mme Giuffre.

Il est allégué dans les documents que Mme Giuffre, alors connue sous le nom de Virginia Roberts, a été agressée sexuellement alors qu’elle avait moins de 18 ans par le deuxième fils de la reine au domicile de Ghislaine Maxwell à Londres, au manoir d’Epstein à New York et à d’autres endroits, y compris l’île privée d’Epstein aux États-Unis. Les iles vierges.

Maxwell a plaidé non coupable d’accusations de trafic sexuel devant le tribunal fédéral de Manhattan, où elle doit être jugée en novembre, tandis qu’Epstein s’est suicidé dans une prison fédérale de l’arrondissement en août 2019, un mois après son arrestation pour trafic sexuel.

Les documents affirment que Mme Giuffre “a été contrainte par des menaces expresses ou implicites d’Epstein, Maxwell et / ou du prince Andrew de se livrer à des actes sexuels avec le prince Andrew, et craignait la mort ou des blessures physiques à elle-même ou à un autre et d’autres répercussions pour avoir désobéi à Epstein, Maxwell , et le prince Andrew en raison de leurs relations puissantes, de leur richesse et de leur autorité”.

Le duc s’est livré aux actes sexuels sans le consentement de Mme Giuffre, tout en étant conscient de son âge et tout en « sachant qu’elle était une victime de la traite à des fins sexuelles », affirment les documents, ajoutant que les agressions présumées « lui ont causé et continuent de lui causer d’importantes détresse et préjudice émotionnels et psychologiques ».

“Les actions du prince Andrew, décrites ci-dessus, constituent une conduite extrême et scandaleuse qui choque la conscience”, a déclaré le procès en décrivant la détresse émotionnelle subie par Mme Giuffre.

“L’abus sexuel du prince Andrew sur un enfant qu’il savait être une victime de trafic sexuel, et quand il avait environ 40 ans, dépasse toutes les limites possibles de la décence et est intolérable dans une communauté civilisée”, a-t-il ajouté.

Dans une interview à Newsnight avec Emily Maitlis de la BBC en novembre 2019, Andrew a démenti les allégations selon lesquelles il aurait couché avec Mme Giuffre à trois reprises, en déclarant: “Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s’est jamais produit. Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, Pas du tout.”

Le duc a également déclaré qu’il n’avait aucun souvenir d’une photographie bien connue de lui avec son bras autour de la taille de Mme Giuffre chez Maxwell et s’est demandé s’il s’agissait de sa propre main sur l’image.