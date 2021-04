Le prince Andrew pense qu’il peut faire son retour royal et reprendre ses fonctions | Royal | Nouvelles

Le duc d’York s’est retiré de la vie royale en 2019 à la suite de l’entretien désastreux avec la BBC sur sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Mais des sources affirment qu’Andrew pense qu’il peut faire un retour.

Une source a déclaré: «Il nourrit toujours des pensées qu’il peut faire un retour.

«Il pense vraiment que c’est possible.

«Il est prometteur que Ghislaine (Maxwell) ne semble pas avoir l’intention de l’appeler comme témoin.

«Il croit toujours au fond de son cœur qu’il peut revenir et que le temps sera un guérisseur.

«Il pense qu’il pourra reprendre ses fonctions royales à un moment donné et sauver sa réputation.

«Il espère que le public, s’il soutient sa mère dans cette période difficile, pourra lui accorder le bénéfice du doute.

“Il espère qu’il y a un retour.”

Cependant, une source proche de la famille royale a déclaré que le prince Charles était “catégorique”, il n’y avait aucun moyen de revenir pour Andrew tant que les allégations pèsent sur lui.

LIRE LA SUITE: Le prince Andrew est toujours le “ fils préféré ” de la reine

Après la mort du prince Philip, Andrew a fait une déclaration publique au sujet de son père.

Dans son hommage, Andrew a déclaré: «C’était un homme remarquable.

«Je l’aimais en tant que père. Il était si calme.

«Si vous aviez un problème, il y penserait.

«C’est la grande chose à laquelle je pense toujours, qu’il a toujours été quelqu’un vers qui on pouvait aller et qu’il écoutait toujours donc c’est une grande perte.

«Nous avons perdu presque le grand-père de la nation.

«Et je suis très désolé et je soutiens ma mère qui le ressent probablement plus que tout le monde.

En décembre, la reine a lancé une nouvelle ère pour la famille royale avec un événement auquel ont participé sept membres de sa famille – le groupe étant rapidement surnommé la «nouvelle entreprise».

Andrew, ainsi que Meghan Markle et le prince Harry, étaient notamment absents de la formation.

La nouvelle entreprise comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.