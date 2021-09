Le prince Andrew réalise «au fond» que le procès à venir est un «gros problème» | Royale | Nouvelles

in

La réticence du prince Andrew à lire la couverture médiatique de son affaire civile en cours et son désir d’éviter de se voir signifier des documents juridiques montrent potentiellement qu'”au fond”, le duc d’York se rend compte de la gravité des allégations, affirme la journaliste britannique Sherelle Jacobs. Depuis l’annonce que son accusateur avait déposé une plainte, le prince Andrew a fait profil bas et est récemment retourné à Balmoral pour passer du temps avec sa mère, la reine.

Ses commentaires font suite à un article du Daily Mirror, qui affirmait que le duc d’York était “totalement convaincu” qu’il pouvait “écarter” les allégations d’abus sexuels portées contre lui.

Le prince Andrew a toujours nié toutes les demandes déposées le 10 août en vertu de la loi sur les enfants victimes de New York.

S’exprimant sur le Jeremy Vine Show, Sherelle Jacobs a déclaré: “Je trouve assez intéressant qu’apparemment il soit optimiste, mais il y a une sorte de contradiction dans cet article car il dit qu’il refuse ou refuse prétendument de lire des médias.

“Donc, il semble qu’au fond, peut-être qu’il sait que c’est un gros problème.”

L’article exclusif du Daily Mirror affirmait que le duc d’York avait déclaré à ses plus proches confidents que le scandale entourant les allégations d’agression sexuelle allait « exploser ».

Une source proche du royal a affirmé: “Il est clair qu’il (Andrew) a un désir clair et ardent de retourner au travail dès que possible.

“Cela peut sembler tout à fait impossible, mais si quoi que ce soit, il s’est enhardi ces dernières semaines et reste totalement convaincu qu’il sera non seulement disculpé, mais qu’il se frayera certainement un chemin vers la vie publique.

“Certes, il a donné l’impression incroyablement optimiste que tout cela va s’arrêter en peu de temps, plutôt que de devenir un problème prolongé.”

Ces commentaires font suite à des informations selon lesquelles le prince Andrew a évité de se voir signifier des papiers légaux et a fait profil bas à son domicile de Royal Lodge, Windsor.

L’accusatrice du prince Andrew, Virginia Roberts Giuffre, a déposé une plainte au civil affirmant que le duc l’avait agressée sexuellement à trois reprises alors qu’elle avait 17 ans.

Virginia Giuffre est une ancienne victime présumée du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, avec qui le prince Andrew s’est lié d’amitié dans les années 1990.

L’affaire allègue que Mme Giuffre a été agressée sexuellement au domicile londonien de l’associée d’Epstein, Ghislaine Maxwell, et aux domiciles d’Epstein à Manhattan et à Little St James dans les îles Vierges américaines.

Mme Giuffre affirme que le duc a agi en pleine conscience qu’elle était “une victime de trafic sexuel”.

Aujourd’hui âgée de 38 ans, elle réclame une indemnisation pour “l’importante détresse émotionnelle et psychologique et les préjudices” causés par les actes du prince.

Dans des documents judiciaires, ses avocats ont affirmé: “Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit détenu estimer.”

Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui, déclarant à BBC Newsnight en 2019 que l’abus supposé “ne s’est jamais produit”.

“Cela ne s’est pas produit. Je peux absolument vous dire que cela ne s’est jamais produit. Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout.”

À la suite de l’entretien, il s’est retiré de ses fonctions publiques et a cessé de représenter la reine lors d’engagements officiels.

Dans une déclaration ultérieure, il a déclaré: “Je continue de regretter sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein.

“Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes, et je sympathise profondément avec tous ceux qui ont été touchés et qui souhaitent une forme de fermeture.

“Je ne peux qu’espérer qu’avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Bien sûr, je suis prêt à aider tout organisme d’application de la loi approprié dans ses enquêtes, si nécessaire.”