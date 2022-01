Le prince Andrew réclame un règlement de 500 000 $ de Jeffery Epstein interdit le procès Giuffre

Nous savons maintenant combien d’argent Jeffrey Epstein payé à la femme qui accuse Prince André d’avoir eu des relations sexuelles avec elle lorsqu’elle était mineure.

Selon des documents juridiques qui viennent d’être publiés, Epstein a payé Virginie Giuffre 500 000 $ en 2009. L’argent a été versé en règlement de son procès contre le prédateur sexuel aujourd’hui décédé.

Le règlement est pertinent maintenant parce que Giuffre poursuit le prince Andrew, mais il maintient que le règlement de 2009 l’a empêchée de le poursuivre. L’avocat d’Andrew mentionne une clause du règlement de 2009 qui étend la libération à d’autres accusés potentiels non identifiés, et Andrew prétend qu’elle le couvre.

Giuffre affirme qu’Andrew a eu des relations sexuelles avec elle à Londres, à New York et dans les îles Vierges alors qu’elle était encore mineure. Il a catégoriquement nié les allégations.

Quant à la photo des 2 d’entre eux… il a dit qu’il ne se souvenait pas de l’avoir prise et a suggéré qu’elle pourrait être retouchée. Il dit qu’il n’a aucun souvenir d’avoir jamais rencontré Giuffre.

Les avocats du prince Andrew ont déposé une requête en rejet de l’action en justice de Giuffre, affirmant : « … Epstein a négocié pour [a] large libération, insistant sur le fait qu’elle couvre toutes les personnes que Giuffre a identifiées comme cibles potentielles de futurs procès, quel que soit le bien-fondé – ou l’absence de celui-ci – de telles réclamations. »

Et, les avocats du prince Andrew disent que Giuffre a obtenu plus que le règlement de 500 000 $ d’Epstein … ils prétendent qu’elle a reçu encore plus d’argent en échange d’une libération complète de tous les accusés potentiels.

L’avocat de Giuffre a qualifié le règlement d’Epstein de « non pertinent » pour son procès contre le prince Andrew.