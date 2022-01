Le prince Andrew sera « banni des célébrations publiques » pendant le jubilé de platine de la reine | Royale | Des nouvelles

Le prince Andrew « ne peut pas revenir dans le monde royal », déclare Seward

La semaine à venir est importante pour le duc d’York dans la longue saga de son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Demain, un règlement passé entre Epstein et Virginia Roberts Giuffre sera rendu public. Mme Giuffre, qui prétend avoir été victime du trafic sexuel d’Epstein, poursuit Andrew pour agression sexuelle dans le cadre d’un procès civil aux États-Unis.

Andrew a catégoriquement nié l’accusation.

Ses avocats ont également affirmé que Mme Giuffre avait précédemment accepté un règlement avec Epstein dans lequel l’une des conditions était qu’elle ne pouvait pas engager de poursuites contre l’un des associés d’Epstein.

Le règlement scellé que Mme Giuffre a conclu avec le défunt financier en 2009 sera publié demain à la suite d’une ordonnance de juges américains.

Puis, le mardi 4 janvier, le juge Lewis Kaplan siégera pour décider de porter l’affaire en justice.

Le prince Andrew a une grosse semaine à venir (Image: GETTY)

Virginia Roberts Giuffre tenant une photo d’elle à l’âge de 17 ans (Image : GETTY)

Il est largement admis qu’il décidera de porter cette affaire en justice, car le juge a précédemment déclaré qu’il souhaitait en voir une plus tard en 2022.

Pod Save the Queen est hébergé par Zoe Forsey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers a noté qu’il y aurait une « nervosité » dans le palais que le procès d’Andrew puisse éclipser les célébrations du jubilé de platine de la reine.

Sa Majesté célèbre ses 70 ans sur le trône cette année avec un week-end de quatre jours en juin comprenant des fêtes de rue, un énorme concert au palais de Buckingham et un jubilé.

La reine et le prince Philip lors des célébrations du jubilé d’or de Sa Majesté (Image : GETTY)

Les années jubilaires comportent généralement des visites royales et des événements publics, avec toute la famille impliquée ‒ mais cette année, une personne sera manifestement absente.

M. Myers a affirmé qu’Andrew ne serait « n’importe où près » des célébrations publiques et serait « bannis » de toute sortie.

Il a déclaré: «Mon Dieu, nous allons encore avoir énormément de mélasse à parcourir, car non seulement c’est le jubilé de platine de la reine, il y a évidemment beaucoup de nervosité dans les murs du palais comment cela pourrait potentiellement éclipser la célébration.

« Certainement, je ne pense pas qu’Andrew sera loin des célébrations publiques, banni du balcon, banni de toute sortie publique. »

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell (Image : GETTY)

Mme Giuffre a accusé Andrew de l’avoir maltraitée à trois reprises en 2001, alors qu’elle avait 17 ans: une fois dans la maison londonienne de Ghislaine Maxwell, une fois dans la maison de ville d’Epstein à Manhattan et une fois sur le domaine d’Epstein Little Saint James Island.

Elle a déposé une plainte contre le duc devant le tribunal du district sud de New York en août en vertu de la loi sur les enfants victimes de l’État.

Andrew a toujours nié les allégations et a déclaré qu’elle ne se souvenait même pas d’avoir rencontré Mme Giuffre.

L’avocat du duc, Andrew Brettler, a qualifié son cas de « sans fondement », ajoutant qu’il était « au mieux ambigu et au pire inintelligible ».

Le prince Andrew «espère» que le verdict de Maxwell «le couvrira», déclare Rae

Cependant, le juge Kaplan a rejeté les arguments de M. Brettler pour des raisons de compétence, après avoir soutenu que l’action en justice devrait être rejetée parce que Mme Giuffre, une citoyenne américaine, ne vit plus aux États-Unis.

Cette semaine, l’amie de longue date d’Andrew, Ghislaine Maxwell, a été reconnue coupable d’avoir recruté et préparé des adolescentes pour des relations sexuelles avec Epstein entre 1994 et 2004.

Elle a été reconnue coupable de cinq des six chefs d’accusation lors de son procès, dont le trafic sexuel d’un mineur.

Mme Giuffre n’était pas l’une des quatre victimes du procès de Maxwell, mais son nom a été mentionné près de 250 fois devant le tribunal et des photos d’elle adolescente ont été montrées au jury.

Cependant, ni Maxwell ni Mme Giuffre n’ont témoigné au procès, le nom d’Andrew n’a donc pas été mentionné.

