Le prince Andrew sera «retiré des événements du jubilé de platine en raison d’une affaire d’abus sexuels»

Le prince Andrew sera tenu à l’écart de tous les événements du jubilé de platine l’année prochaine, car ils pourraient entrer en conflit avec son affaire d’abus sexuels aux États-Unis, selon les rapports.

Une date limite pour l’affaire civile lui a été fixée à New York, ce qui signifie que toutes les dépositions doivent être terminées avant le 14 juillet.

Les célébrations du jubilé de la reine – marquant 70 ans sur le trône – auront lieu en juin, créant potentiellement un conflit avec les obligations légales de son fils Andrew.

En cas d’affrontement, Andrew sera tenu à l’écart de tous les événements l’été prochain et ne rejoindra même pas sa mère sur le balcon de Buckingham Palace pour assister à un défilé aérien de la RAF.

Un initié a déclaré au Sun que le plan était que le duc d’York » soit invisible pendant les célébrations « .

L’expert royal Nigel Cawthorne a ajouté: » C’est une situation embarrassante pour la reine, d’autant plus qu’elle se bat pour sa défense. Il doit juste garder la tête baissée.

Andrew, 61 ans, nie avec véhémence les accusations selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec Virgina Roberts Giuffre alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle était considérée comme mineure par la loi américaine.

Le prince Andrew devrait « garder la tête baissée » pendant les célébrations du jubilé de la reine (Photo: AP)

Mme Giuffre affirme qu’elle a été victime de la traite par le milliardaire pédophile décédé Jeffrey Epstein, qui était un ami du duc.

Elle a intenté une action civile contre Andrew pour obtenir des dommages-intérêts non spécifiés devant un tribunal fédéral de New York et a déclaré qu’il était « plus que temps pour lui de rendre des comptes ».

Mme Giuffre poursuit le duc pour agression sexuelle, y compris pour viol au premier degré, en 2001.

Le juge de district Lewis Kaplan a déclaré que les dépositions – y compris Andrew témoignant sous serment – ​​doivent être terminées au plus tard le 14 juillet.

L’ordonnance de mise au rôle – signée par les avocats des deux parties – a également indiqué qu’une ordonnance préalable au procès, qui définit le cours de l’affaire, est attendue pour le 28 juillet.

Le prince Andrew avec Virginia Roberts Giuffre, âgée de 17 ans, en 2001 à la maison de ville londonienne de Ghislaine Maxwell (Photo: REX / Shutterstock)

Andrew n’a été inculpé d’aucune infraction pénale et plus tôt ce mois-ci, la police métropolitaine a déclaré qu’elle ne prenait aucune mesure concernant les allégations de Mme Giuffre.

Le duc s’est retiré de ses fonctions royales après une interview sur un « accident de voiture » avec Emily Maitlis de la BBC en novembre 2019.

Niant les allégations selon lesquelles il aurait couché avec Mme Giuffre à trois reprises, il a déclaré au journaliste: « Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s’est jamais produit.

« Je n’ai aucun souvenir d’avoir rencontré cette dame, absolument aucun. »

Le duc a également déclaré qu’il n’avait aucun souvenir d’une photographie bien connue de lui avec son bras autour de la taille de Mme Giuffre et s’est demandé s’il s’agissait de sa propre main sur l’image.

Il a également contesté l’un des récits du demandeur selon lequel il « transpirait abondamment » dans la discothèque Tramp de Londres en mars 2001.

Le duc a affirmé de manière sensationnelle qu’il souffrait d’un problème de santé qui signifiait qu’il ne pouvait pas transpirer.

Les retombées de l’interview ont vu le royal critiqué pour son manque d’empathie envers les victimes d’Epstein et son manque de remords pour son amitié avec le financier en disgrâce.

