Le prince Andrew « seule personne sur la planète » pense qu’un retour royal est possible, selon un expert | Royale | Des nouvelles

Le prince Andrew mène une bataille juridique avec Virginia Giuffre au sujet d’allégations selon lesquelles il l’aurait agressée sexuellement, affirme que le duc a nié à plusieurs reprises et systématiquement. Le duc d’York a fait l’objet de nombreuses critiques pour ses liens avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein et sa partenaire désormais emprisonnée, Ghislaine Maxwell. Le rédacteur en chef royal Russell Myers a affirmé que les chances du prince Andrew de retrouver une vie royale normale sont impossibles et que les dommages à la réputation de la monarchie pourraient avoir des effets néfastes au cours de l’année du jubilé de platine de la reine.

S’exprimant sur The Royal Beat de True Royalty, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror a déclaré: « Les dommages à la réputation de la monarchie, mais oubliez-le [Prince Andrew], il a fini, il ne reviendra jamais.

« Il est probablement la seule personne sur la planète à penser qu’il a une chance de revenir.

« Le reste de la famille ne voudrait pas qu’il s’en approche, mais les dommages à la réputation de la monarchie pendant l’année platine seraient absolument catastrophiques. »

L’ancienne correspondante royale de la BBC, Jennie Bond, a affirmé que la réputation du duc serait endommagée même si le juge américain Lewis Kaplan décidait de ne pas poursuivre l’affaire.

Mme Bond a déclaré: « Il doit être sur des charbons ardents, ce doit être un week-end très gênant alors qu’il attend que le juge Lewis Kaplan prenne sa décision quant à savoir si l’affaire devant le tribunal civil se poursuivra ou sera rejetée.

« De toute évidence, le résultat qu’il souhaite est que le juge revienne et dise que Virginia Giuffre n’a pas de dossier et qu’il n’y aura pas d’autres procédures.

« Je pense que c’est peu probable, je pense que si cela se produisait, il aurait encore d’énormes dommages à la réputation de son choix exceptionnellement mauvais d’amis à Jeffrey Epstein, la pédophile condamnée, Ghislaine Maxwell, qui est en prison pour le moment – ​​condamnée dans l’état actuel des choses mais en appel de la condamnation prononcée contre elle.

Elle a ajouté: « Il est très embêté, je ne vois aucune issue qui soit satisfaisante pour l’opinion publique. »

La semaine dernière, l’équipe juridique du duc d’York a présenté son dossier pour le rejet de l’action en justice, arguant qu’un règlement que Giuffre avait convenu avec Epstein en 2009 libérerait le prince Andrew de ses responsabilités.

Mais M. Boies a fait valoir que le règlement ne s’appliquait pas au duc.

Il a déclaré: « La seule affirmation qui est affirmée qui a été faite en Floride dans l’action de 2009 qui couvrait le prince Andrew était le troisième chef d’accusation qui consistait à transporter quelqu’un dans le but d’une activité sexuelle illégale

« Il n’y a aucune allégation selon laquelle le prince Andrew était la personne qui transportait.

« Il n’y a aucune allégation selon laquelle le prince Andrew appartenait à la catégorie des personnes qui faisaient le trafic.

« C’était quelqu’un à qui les filles ont été victimes de la traite. »

Le juge Kaplan a déclaré la semaine dernière qu’il rendrait une décision sur la question de savoir si l’affaire sera entendue par un jury « bientôt ».