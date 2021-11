Une analyse récente a examiné les dépenses du duc d’York, 61 ans, notamment l’achat de véhicules, le coût déclaré du mariage de sa fille Eugénie et l’entretien de sa propriété coûteuse. Les affaires financières du prince Andrew ont déjà été décrites comme à la fois « mystérieuses » et « troubles », mais des découvertes récentes suggèrent comment le duc maintient son « style de vie de libre-échange ».

Apparemment, le revenu d’Andrew se compose d’une allocation annuelle de 250 000 £ de la reine et d’une pension de la marine de 20 000 £.

Cependant, une analyse récente du Times a suggéré que les dépenses du duc dépassent ce chiffre.

Cette analyse intervient après des allégations faites plus tôt cette semaine selon lesquelles Andrew aurait un prêt de 1,5 million de livres sterling remboursé par un donateur conservateur.

La documentation vue par Bloomberg News a montré qu’à partir de 2015, Andrew empruntait une somme d’argent à une facilité de crédit.

Selon les documents, ce montant de prêt s’élevait en moyenne à 125 000 £ tous les trois mois.

En novembre 2017, Andrew aurait effectué un retrait final de 250 000 £, avant que la dette ne soit entièrement apurée 11 jours plus tard par le donateur conservateur.

Une analyse du Times a approfondi les habitudes de dépenses du deuxième fils de la reine.

Le point de vente a examiné les achats effectués par le prince ces dernières années, y compris une Bentley de 220 000 £ qu’il a achetée en 2020, à ajouter aux deux Range Rover dont il est déjà en possession.

Le royal posséderait également une collection de montres de luxe.

Au cours des sept dernières années, il a également payé une importante hypothèque sur un chalet de luxe dans une station de ski suisse – mais celui-ci a maintenant été mis en vente après que la mondaine française Isabelle de Rouvre a poursuivi Andrew pour avoir omis de payer le dernier versement de £ 6,6 millions.

En plus de ces coûts, le duc pourrait également apporter un soutien financier à son ex-femme Sarah Ferguson, 62 ans, et à ses deux filles, la princesse Beatrice, 33 ans, et la princesse Eugénie, 31 ans, qui ont toutes deux accueilli leur premier enfant en 2021.

Le coût du mariage de la princesse Eugénie en 2018 avec son mari Jack Brooksbank, qui aurait totalisé 2,8 millions de livres sterling avant sécurité, a été payé en privé.

On ne sait pas si cette facture a été réglée par Andrew, bien que traditionnellement, il incombe à la famille de la mariée – en particulier à sa mère et à son père – de payer la majeure partie du mariage.

Selon le biographe royal Tom Bower, Andrew et Fergie ont un « appétit pour le luxe », ce qui pourrait expliquer le faste de la cérémonie.

Il a dit : « Ils [Sarah and Andrew] avoir un appétit de luxe qui dépasse l’entendement des simples mortels.

« Il y a un sentiment de droit dans tout cela qui est le vrai problème. Ils pensent que rien n’est trop pour eux.

Bien qu’il se soit éloigné des fonctions royales en 2019, Andrew vit également dans le domaine de Queen’s Windsor – résidant au Royal Lodge, une demeure seigneuriale de 30 chambres.

Alors que la propriété coûteuse appartient au domaine de la Couronne, le duc doit payer un loyer théorique.

Cependant, le duc pourrait devoir débourser des centaines de milliers de livres sterling jusqu’à 1 million de livres sterling par an pour l’entretien de la propriété et les frais de personnel, selon les experts immobiliers.

Le duc pourrait également payer des frais de sécurité pour la propriété, et les experts en sécurité affirment que le coût devrait être d’au moins un demi-million de livres par an.

Express.co.uk a contacté les représentants du prince Andrew pour commentaires.