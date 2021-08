Le prince Andrew suivi par des avocats qui ont planifié une embuscade à cheval au palais de Windsor | Royale | Nouvelles

in

Le duc d’York a été poursuivi aux États-Unis par Virginia Giuffre qui affirme avoir été forcée d’avoir des relations sexuelles avec Andrew à trois reprises en 2001 alors qu’elle était mineure. Le prince Andrew nie avec véhémence toutes les allégations portées contre lui.

Le personnel juridique de Mme Giuffre attendait que le duc fasse régulièrement une promenade à cheval au palais de Windsor quelques heures avant que les accusations ne soient portées contre lui à New York.

Ils prévoyaient de lui remettre les documents en personne avant l’annonce de la nouvelle, mais Andrew les a déjoués et s’est enfui au château de Balmoral, où la reine Elizabeth II passe actuellement l’été.

Une source a déclaré au Mirror : “Les avocats de Virginia ne se font pas d’illusions à quel point il est difficile de s’entendre avec le prince.

“Ils essaient de lui parler depuis cinq ans.

“Des processeurs étaient sur le terrain lundi lorsque les papiers ont été déposés à Manhattan dans l’espoir de les lui remettre s’il sortait à cheval.

“Il pourrait être à Balmoral pendant des mois sans sortir.”

En vertu de la Convention de La Haye, les avocats doivent présenter les documents à Andrew en personne et disposer de 120 jours pour les lui faire parvenir.

Si Andrew n’est pas signifié d’ici le 7 décembre, les experts juridiques préviennent que l’affaire pourrait s’effondrer.

Il a ajouté : « Nous présenterons une copie de la plainte de manière formelle.

“C’est un citoyen étranger, nous devons donc le faire en vertu de la Convention de La Haye.”

Andrew aurait « intentionnellement commis des coups et blessures en agressant sexuellement » Mme Giuffre alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Les accusations ont ajouté qu’« à plusieurs reprises, Andrew a intentionnellement touché la plaignante de manière offensante et sexuelle sans son consentement ».

Andrew a déclaré qu’il n’avait “aucun souvenir” d’avoir rencontré Mme Giuffre, malgré l’existence d’une photographie le montrant avec son bras autour de sa taille.

Mme Giuffre allègue dans son procès qu’elle a été obligée d’avoir “des rapports sexuels avec le prince Andrew contre son gré” au domicile de Ghislaine Maxwell près de Knightsbridge.

Andrew est également accusé de l’avoir maltraitée plus tard dans le manoir de Jeffrey Epstein à New York et sur son île privée dans les Caraïbes.

Lors de l’entretien désastreux avec la BBC en 2019, Andrew a déclaré qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles avec elle et a insisté sur le fait que cela “ne s’était pas produit”.

Andrew a déjà publié une déclaration disant qu’il “continue de regretter sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein”.

Il a ensuite déclaré qu’il était “disposé à aider tout organisme d’application de la loi approprié dans ses enquêtes si nécessaire”.

Le duc d’York a été contraint de se retirer de la vie royale en 2019 à la suite de l’entretien avec la BBC au sujet de sa relation avec Epstein.