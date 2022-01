Le prince Andrew tente de rejeter le procès de Virginia Giuffre

Un juge fédéral a semblé sceptique mardi quant aux arguments de celui du prince Andrew l’équipe juridique de rejeter une action en justice accusant le royal d’avoir agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans, remettant vivement en question si un accord de règlement de 2009 avec Jeffrey Epstein pourrait le protéger d’allégations graves.

L’accusateur du prince Virginie Giuffre (née Roberts) affirme que le duc d’York l’a agressée sexuellement à trois endroits : le manoir d’Epstein à New York et son île privée dans les îles Vierges américaines et le domicile londonien d’un trafiquant sexuel désormais condamné Ghislaine Maxwell. Le procès de Giuffre contre Maxwell, réglé depuis, a contribué à précipiter cette poursuite. Avant de devenir public, Giuffre avait poursuivi Epstein en tant que « Jane Doe 102 ».

C’est sous ce pseudonyme que Giuffre a conclu un règlement de 500 000 $ avec Epstein en 2009, qui contenait une clause de décharge étendue protégeant les «autres défendeurs potentiels» de la responsabilité civile.

Juge principal de district des États-Unis Lewis Kaplan Brettler grillé à propos de la langue.

« Qu’est-ce qu’un « accusé potentiel » par rapport à un « défendeur » ? » a demandé le juge Kaplan.

Brettler a défini l’expression comme « quelqu’un qui aurait pu être désigné comme défendeur mais ne l’a pas été ».

Semblant sceptique quant à cette interprétation, le juge Kaplan a déclaré : « C’est un mot que ni vous ni moi ne pouvons trouver de sens. »

Après que le juge a demandé si la langue aurait protégé le sultan de Brunei, Brettler a répondu que ce serait le cas s’il y avait de telles allégations contre lui.

L’équipe juridique du prince a souligné le procès de Giuffre contre le professeur émérite de la Harvard Law School Alan Dershowitz, qui, selon eux, ont cité la libération pour sa défense. Le juge Kaplan a noté que Dershowitz avait une autre raison d’invoquer l’accord. L’accord de règlement exemptait spécifiquement les avocats d’Epstein, et Dershowitz était l’un d’entre eux.

Quant au langage expansif de l’accord de 2009, le juge Kaplan a noté : « Peut-être qu’Epstein n’accepterait pas le demi-million de dollars pour un langage plus clair, un langage plus protecteur envers elle.

L’équipe juridique du prince a également fait valoir que le procès de Giuffre était trop vague pour être accepté, une affirmation qui a mal atterri devant un tribunal fédéral.

« Je voudrais même un rendez-vous, un mois. Je m’installerais même pour un an. Nous n’avons même pas de date, d’heure, de lieu et même d’appartement », a déclaré Brettler.

« En conclusion, elle n’allègue pas ce qu’était cet abus », a-t-il ajouté plus tard.

Le juge Kaplan a répondu que « ce n’est pas un chien qui va chasser », disant à Brettler que le prince aurait l’occasion d’explorer les allégations plus en profondeur au cours du processus de découverte. Il a ajouté qu’au moins une allégation dans la plainte est assez spécifique.

« À une occasion, le prince Andrew a agressé sexuellement le demandeur à Londres au domicile de Maxwell », affirme un paragraphe de la plainte contre Andrew. « Au cours de cette rencontre, Epstein, Maxwell et le prince Andrew ont forcé la plaignante, une enfant, à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew contre son gré. »

En référence à l’ancien président Bill Clinton, le juge Kaplan a plaisanté en disant qu’il n’y avait aucune incertitude sur le terme « rapports sexuels » au moins « puisque quelqu’un d’autre était à la Maison Blanche ». Le juge Kaplan est nommé par Bill Clinton.

L’avocat de Giuffre David Boies a fait valoir que le règlement n’est « pas pertinent », le qualifiant de manœuvre de relations publiques de l’équipe juridique du prince.

« Le communiqué ne mentionne pas le prince Andrew », a déclaré Boies à Law&Crime lundi. « Il n’était même pas au courant. Il n’aurait pas pu être un « défendeur potentiel » dans l’affaire réglée contre Jeffrey Epstein à la fois parce qu’il n’était pas soumis à la juridiction de la Floride et parce que l’affaire de la Floride impliquait des réclamations fédérales auxquelles il ne faisait pas partie.

L’équipe juridique de Giuffre a développé ces arguments devant le tribunal.

« Nous admettrons d’emblée que » les défendeurs potentiels « est un terme qui a potentiellement plus d’une interprétation », a déclaré Boies, ajoutant que l’interprétation la plus raisonnable impliquait une personne soumise à la juridiction de la Floride.

Boies a également fait valoir que l’accord n’appartenait qu’à Epstein à faire respecter. Le juge Kaplan a semblé d’accord, notant que l’accord était censé être secret, créant une barrière pratique pour les tiers qui en avaient connaissance, sans parler de son application.

