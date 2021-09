Le prince ‘Cendrillon’ Nicholas Galitzine à propos de sa collaboration avec Camila Cabello – WWD

Avant de devenir le prince charmant de Camila Cabello dans son premier projet d’actrice “Cendrillon”, Nicholas Galitzine s’était lassé d’auditionner pour des rôles de prince. Bien sûr, il a l’apparence, mais aucune des parties du prince Disney pour lesquelles il était sorti n’était arrivée, et il commençait à penser que ce n’était pas censé être le cas. Lorsque l’audition pour “Cendrillon”, qui sort aujourd’hui, a finalement abouti, il a dû se battre bec et ongles pour prouver au studio que tenter sa chance avec un inconnu en valait la peine.

Il est facile de comprendre pourquoi Galitzine a conquis les pouvoirs en place : il est aussi charmant qu’un prince pourrait l’être et tout aussi humble quant à son ascension vers la célébrité. Ici, WWD discute avec le natif du sud-ouest de Londres de l’atterrissage du rôle et de ce qui fait que cette version du conte de fées, qui cohabite avec Idina Menzel et Billy Porter, vaut le détour.

WWD : Tout d’abord : comment avez-vous décroché le rôle de « Cendrillon » ?

Nicolas Galitzine : C’est vraiment marrant parce que je venais de faire un screen-test avec le réalisateur pour un autre prince pour un projet Disney. Je ne dirai pas lequel, mais j’avais en quelque sorte suivi le processus avec ça – et j’étais tellement vidé que cela n’a pas fonctionné. Et j’ai dit à mon agent: “Je jure un peu les princes.” Et puis quelques semaines plus tard, cela est arrivé sur mon bureau et ils ont dit que ça allait être une pièce entièrement différente sur ce conte de fées familier que nous connaissons, et la comédie était impliquée et le chant était impliqué. Et je me suis dit : « OK, très bien. Je vais auditionner pour un autre. Ne pas s’attendre à ce qu’il en sorte. Et c’était pendant que je tournais un projet et ils ont adoré ma bande originale pour ça. C’était ce rôle vraiment convoité parce qu’on savait en quelque sorte que ce serait le premier acte de Camila Cabello.

WWD : Qu’avez-vous chanté pour votre audition ?

NG : C’était une véritable épave de train d’une audition. J’ai dû chanter une chanson de Queen a capella, “Somebody to Love”, a capella pendant deux minutes, ce qui, vous le savez, est assez difficile de toute façon. J’ai généralement l’impression que vous ne devriez jamais chanter a capella que pendant 30 secondes maximum.

WWD : En dehors de travailler avec Camila, qu’est-ce qui vous a poussé à tant vouloir ce rôle ?

NG : Je pense que c’est une version beaucoup plus humanisée d’un prince de conte de fées. Il est beaucoup plus réel, il est beaucoup plus honnête, moins archétypal. Et je pense que beaucoup de gens cherchaient le rôle. Je pense que le studio aurait à l’origine voulu une sorte de personne nommée pour ces choses. Je pense que c’est un peu le grand défi quand vous arrivez au point où vous êtes dans l’industrie, mais vous essayez de percer dans les échelons supérieurs. Alors ils m’ont vraiment mis à l’épreuve pour convaincre tout le monde que le rôle était le mien.

Camila Cabello et Nicholas Galitzine jouent dans “Cendrillon”. Kerry Brown/Amazon Prime Vidéo

WWD : En quoi est-il une version différente d’un prince que celle à laquelle nous pensons ?

NG : Je pense qu’on voit souvent ce jeune homme qui se languit instantanément sur cette femme qu’il ne connaît pas vraiment. Le prince Robert est en grande partie un produit des circonstances, né dans la royauté, mais très frustré par le style de vie qu’il doit mener. Il se sent très encagé, très piégé par les obligations sociales d’être une certaine personne, d’être un certain homme. Il est un peu rebelle à cause de ça. Je pense à ce que nous avons vu avec certains membres de la famille royale.

WWD : Qu’en est-il du fait que vous chanteriez dans le film — avez-vous une formation musicale ?

NG : C’est quelque chose que j’aime vraiment. Et je prévois de sortir de la musique après la sortie du film, parce que c’est quelque chose que je fais pour moi depuis quelques années. C’était donc la synergie parfaite entre deux de mes passions, le jeu d’acteur et la musique. Mais c’était incroyablement intimidant de devoir chanter aux côtés d’artistes primés aux Grammy Awards, Camila, Idina, Billy, Minnie Driver a une voix incroyable. Je ne suis pas sûr que les gens le sauront. Il y a tellement de voix incroyables dans ce film. Et c’était vraiment terrifiant de subir cela parce que le premier processus du film faisait plus de pré-enregistrements. En tant que personne qui n’a jamais été formée musicalement, je suis en quelque sorte habituée à être dans une position où je dois en quelque sorte faire les choses à la volée parce que je n’ai pas non plus reçu de formation d’acteur, et j’ai beaucoup appris sur le travail. Donc, je pense qu’en plus d’être une expérience tellement amusante, c’était aussi une expérience vraiment éducative parce que du côté musical, j’ai vraiment pu travailler côte à côte avec des gens aussi talentueux et vraiment apprendre et récupérer autant d’informations de eux comme je le pouvais.

WWD : Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être interprète pour commencer ?

NG : J’ai dit cela à Idina pendant que nous étions à l’hôtel : quand j’avais sept ou huit ans, je suis allé à la première projection dans le West End de « Wicked » avec Idina. Et je me souviens d’avoir été époustouflé par sa voix, sa performance et son charisme. J’ai finalement pu dire à Idina, je me suis dit: “Ecoute, je pense que tu as peut-être par inadvertance planté la graine de la performance dans mon esprit quand j’avais environ huit ans parce que je suis venu te voir et j’étais tellement pris par ça , votre performance. Et c’était assez surréaliste de travailler avec vos héros.

WWD : Camila t’a-t-elle donné des conseils sur le chant ?

NG : C’était une sorte de belle relation symbiotique à bien des égards. Il y avait des nerfs des deux côtés parce que chanter et jouer, être dans un studio d’enregistrement, ça sortait de ma timonerie et jouer pour elle était hors de la sienne. J’ai donc l’impression qu’il y a eu tellement de moments différents où nous nous demandions en quelque sorte des petits conseils sur la façon de faire quelque chose. Le chant, elle était plus familière, le jeu d’acteur que je connaissais mieux.

Nicholas Galitzine à la première de “Cendrillon”. Chris Pizzello/Invision/AP

WWD : Après avoir quitté le lycée et avant de devenir acteur, à quoi ressemblait votre vie ?

NG : Quel as–t montrer. Je m’entraînais toute ma jeunesse pour devenir un sportif. Le rugby était mon truc principal. Je suis allé dans une école à deux heures de chez moi parce que c’était la meilleure école de rugby du pays. Et à un moment donné, j’étais deuxième à Londres en compétition avec le javelot. Je jouais au football au niveau du comté. C’était du sport, juste du sport fou. Et il y avait toujours juste un petit décalage parce que je ne savais pas si je devais l’attribuer à mon héritage méditerranéen, étant sensible et en contact avec mes émotions, un jeune homme existentiel. Mais il y avait certaines choses que le sport n’apportait pas tout à fait et je continuais à me blesser et c’était juste une chose après l’autre. Et j’ai lentement commencé à en tomber amoureux. Et la vie a cette façon vraiment amusante, je pense, d’ouvrir une porte quand une autre se ferme.

WWD : Quelle est la prochaine étape ?

NG : Le prochain projet est un film Netflix intitulé “Purple Hearts”, qui parle d’un jeune Marine et d’un musicien en difficulté qui ont des idéologies très polarisées politiquement, qui, par des besoins désespérés, s’engagent dans un faux mariage illégal pour recevoir les avantages monétaires militaires du mariage. Et ils essaient en quelque sorte de négocier leurs sentiments l’un pour l’autre, alors qu’au début, ils semblaient très en désaccord et aux prises avec les démons qu’ils ont tous les deux dû vaincre. Je pense que la relation des États-Unis avec l’armée est quelque chose de vraiment intrigant en tant que Britannique parce que je ne pense pas que nous ayons exactement la même chose. Vous savez, l’armée est tellement impliquée dans une sorte d’allégeance politique avec certains partis et votre éducation religieuse parfois. Je pense donc que le simple fait d’entrer dans l’espace de tête de ce personnage pour les préparatifs est super intéressant.