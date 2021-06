Le prince Chalres n’autorisera “jamais” son petit-fils Archie à être prince, selon une source royale | Royale | Nouvelles

L’héritier direct du trône britannique a clairement indiqué que le fils du prince Harry n’aurait pas sa place parmi les membres de la famille royale face à face, a rapporté The Mail on Sunday. La décision signifierait que le bambin de 2 ans, actuellement septième sur le trône, n’hériterait pas du titre royal de «Prince» lorsque Charles deviendrait roi.

La source a révélé à The Mail: “Harry et Meghan ont été informés qu’Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles est devenu roi.”

Selon le rapport, Charles a déclaré au duc de Sussex qu’il modifierait un document clé empêchant son petit-fils d’hériter d’un titre qui aurait autrefois été son droit d’aînesse.

Bien qu’ils se soient retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale, la décision a rendu furieux le prince Harry et Meghan Markle, selon le Mail.

On pense également que la décision a fait sombrer les relations entre le duc et la duchesse de Sussex et la famille royale à un « nouveau plus bas dangereux ».

Les plans n’ont jamais été officiellement révélés, mais les experts prédisent que seuls les héritiers directs du trône et leurs familles immédiates recevront les titres complets.

De plus, les héritiers sélectionnés seraient les seuls membres de la famille royale à bénéficier d’une protection financière et policière financée par les contribuables.

Les règles actuelles établies par le roi George V permettent de donner le titre de prince et de princesse aux enfants et petits-enfants du monarque.

De plus, seul l’héritier direct le plus âgé des arrière-petits-enfants du monarque reçoit le titre – Prince George.

La princesse Charlotte et le prince Louis ont reçu leurs titres de la reine qui a délivré une nouvelle lettre patente en 2013.

« Nous aurons également le prince Edward, qui va devenir le nouveau duc d’Édimbourg.

« Ensuite, nous aurons William et Catherine pour la prochaine génération.

“Dans un sens, ce sera une machine plus légère à l’avenir et je pense que le duc aurait bien aimé cela.”