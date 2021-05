Le prince Charles a «à peine vu» son petit-fils Archie après la sortie de Harry – «Situation très triste» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé aux États-Unis l’année dernière avec leur bébé. Le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie, a eu deux ans cette semaine et la famille royale s’est tournée vers les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire au bébé.

Le prince William et Kate Middleton ont tweeté: «Nous souhaitons à Archie un très joyeux 2e anniversaire aujourd’hui.»

Le message était accompagné d’une photo prise lors du baptême d’Archie qui montre les Cambridges, le prince Charles et Camilla avec les Sussex.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont également partagé une photo de Charles et Harry roucoulant sur Archie lors de son baptême alors qu’il n’avait que deux mois.

Il est apparu que tous les messages royaux souhaitant à Archie un joyeux anniversaire n’utilisaient que des photos prises peu de temps après sa naissance.

Des sources ont affirmé que c’était parce que le prince Charles n’avait rencontré son petit-fils qu’une poignée de fois.

Ils ont déclaré au Daily Mail: «La vérité est que le prince de Galles a à peine vu son petit-fils deux fois depuis sa naissance.

«En fait, chaque membre de la famille de Harry peut facilement compter sur une main le nombre de fois où ils ont vu Archie après sa naissance et avant que la famille ne quitte le Royaume-Uni. C’est une situation très triste.

Les sources ont également affirmé qu’Archie n’avait peut-être rencontré que ses cousins ​​- le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans – une fois.

Des États-Unis, Meghan et Harry ont partagé une nouvelle photo de leur fils tenant des ballons pour marquer son anniversaire.