Le prince Charles a accusé la reine et Philip de l’avoir «abandonné» pendant ses «années sombres» | Royal | Nouvelles

Le prince Charles a parlé de son enfance à plusieurs reprises et a donné un compte rendu détaillé à Jonathan Dimbleby pour sa biographie et son documentaire de 1994 sur le royal. Le prince de Galles, alors âgé de 46 ans, a déclaré au journaliste qu’il se sentait “négligé et abandonné quand il était enfant”. Mais un expert royal a expliqué pourquoi le prince Charles avait décidé d’en parler publiquement – et a insisté sur le fait que ce n’était pas une représentation fidèle de l’enfance de l’héritier.

Gyles Brandreth, biographe royal et ami du prince Philip, a expliqué que le prince Charles était dans un «endroit sombre» lorsqu’il a décidé de parler à M. Dimbleby.

En conséquence, l’expert a estimé que le prince de Galles s’en était pris au monde et cherchait quelqu’un à blâmer pour ce qu’il ressentait, ce qui est malheureusement tombé sur ses parents.

M. Brandreth a déclaré à Express.co.uk: «Le prince Charles était, je pense, dans les années 1990, dans ce que nous appellerions maintenant un endroit sombre.

«Et quand vous êtes dans un endroit sombre, des pensées sombres vous viennent à l’esprit.

«Et les pensées sombres qui étaient dans sa tête, et nous le savons parce qu’il a lui-même donné des interviews, il a parlé de sentiments de négligence et d’abandon quand il était enfant.

“Ne pas être aimé. C’étaient les sentiments qu’il avait.”

M. Brandreth a expliqué que son ressentiment à l’époque était en grande partie dû au fait qu’il était aux prises avec son mariage raté – après s’être séparé de la princesse Diana deux ans auparavant.

Mais le portrait dur du prince Charles de ses parents était complètement inexact, selon le biographe, qui a déclaré que les commentaires n’étaient que “le reflet de l’endroit où se trouvait Charles à ce moment-là”.

M. Brandreth a ensuite discuté de la question de l’enfance supposée négligente de Charles dans son nouveau livre, Philip: The Final Portrait.

Il a écrit: «Au début des années 1990, lorsqu’il a coopéré avec le diffuseur Jonathan Dimbleby pour produire un documentaire et un livre sur sa vie, le prince de Galles a fait comprendre au monde entier qu’en tant que garçon, il s’était senti négligé à à la maison et abandonné à l’école.

“Ses parents ne le chérissaient pas, ou ne le comprenaient pas, comme le faisait sa grand-mère, la reine Elizabeth la reine mère.”

Mais dans les années à venir, M. Brandreth a déclaré: “il est devenu clair … que son point de vue avait changé.

«Charles a parlé de ses deux parents avec une affection sincère. Et à juste titre.

“Il était évident à partir de ces vieux films familiaux – comme cela avait toujours été le cas d’après les récits de ceux qui avaient été là à l’époque – que la reine et le prince Philip avaient été des parents aimants: attentionnés, soucieux et, compte tenu du style de parentalité. de ceux de leur classe et de leur génération et les restrictions qui leur sont imposées par leurs fonctions officielles, remarquablement pratiques. “

Philip: The Final Portrait de Gyles Brandreth est maintenant disponible à l’achat.