La récente crise de santé du monarque de 95 ans a inquiété la nation et la famille royale après que la reine se soit retirée d’un autre engagement et ait manqué le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe. Selon certaines informations, le prince de Galles, 73 ans, a appelé sa mère ce week-end pour vérifier que le monarque dévoué suivait les ordres des médecins et se reposait.

Des sources proches de la famille royale ont révélé que Charles lui avait demandé comment elle se sentait après s’être étirée le dos avant le dimanche du Souvenir.

« Le prince de Galles s’est assuré de vérifier auprès de la reine avant son départ et a été complètement rassuré sur son état actuel par Sa Majesté elle-même », a déclaré une source royale au Mirror.

«La reine se repose au château de Windsor et continuera de le faire jusqu’à ce qu’elle soit de retour en pleine santé.

« Faire fatiguer votre dos peut être incroyablement débilitant et le repos est préférable en ce moment. »

Plusieurs membres du cabinet se sont réunis pour assister au service dimanche, dont Camilla, Charles, Kate Middleton et le prince William.

Alors que le monarque a raté plusieurs engagements depuis qu’il est tombé malade le mois dernier, le Premier ministre a rassuré les fans royaux qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.

«Je voulais juste rassurer tout le monde en disant que j’ai vu la reine en public la semaine dernière. . . à Windsor, et elle va très bien », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse.

La vérification des appels téléphoniques du prince Charles intervient avant que le prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ne se lancent dans une tournée royale où le couple devrait arriver dans la capitale Amman mardi matin.

Le couple devrait également se rendre en Égypte dans les prochains jours.