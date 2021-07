Le prince Charles a consolé Barack Obama après des aveux sincères : “Je n’y crois pas !” | Royale | Nouvelles

L’intérêt pour la monarchie britannique s’étend sur le globe, mais aux États-Unis, elle occupe une place particulière, stimulée ces dernières années par l’impact des productions médiatiques et des événements réels. Celles-ci vont d’émissions de télévision à succès telles que The Crown et le mariage de l’actrice américaine Meghan Markle avec le prince Harry. La nouvelle du déménagement du duc et de la duchesse de Sussex en Californie a fait la une des journaux aux États-Unis, mais même les membres de la famille royale mineurs ne passent pas inaperçus.

James Vaughn, directeur adjoint des études britanniques à l’Université du Texas à Austin, a déclaré à la BBC en 2018 : « Le statut de la monarchie britannique dans la culture populaire américaine est extrême et un phénomène du 20e siècle.

« Aux XVIIIe et XIXe siècles, la monarchie était considérée comme le chef de l’Ancien Monde, une redoute de privilèges et de statut héréditaire, en rupture avec la liberté de la nouvelle République. [But] le couronnement de la reine Elizabeth II a été un événement énorme aux États-Unis, et le phénomène s’est poursuivi à partir de là.”

Même l’ancien président américain Barack Obama était conscient de la fascination de son pays pour la famille royale.

Selon un rapport de 2015 du Telegraph, le prince Charles a été contraint de prononcer des paroles de consolation à M. Obama après que le président américain eut observé que le public américain préférait la famille royale britannique à ses propres politiciens.

Alors que le couple posait pour les caméras du bureau ovale il y a cinq ans, M. Obama a déclaré : « Je pense qu’il est juste de dire que le peuple américain aime beaucoup la famille royale.

“Ils les aiment beaucoup mieux qu’ils n’aiment leurs propres politiciens.”

Le prince de Galles a réfuté : « Je ne le crois pas. »

Il a ensuite tenté de sauver l’instant en évoquant sa visite au domicile du leader révolutionnaire George Washington la veille.

Il a dit: “Je vous dis que ce qui était bien, c’était de retourner à Mount Vernon hier.”

Camilla, la duchesse de Cornouailles, portait une robe-manteau couleur huître et une broche en diamant et était assise sur un canapé à la droite de son mari alors que les deux hommes discutaient pour les caméras lors de leur visite de trois jours à Washington DC et Louisville, Kentucky.

Selon un rapport de retour de The Guardian, il n’était pas tout à fait clair si les commentaires étaient destinés uniquement à la consommation publique.

Le rapport a déclaré: “Bien qu’il ait été mené devant un groupe de plusieurs dizaines de journalistes lors d’un soi-disant” spray de piscine “avant leur réunion privée, l’échange silencieux n’a pas pu être entendu par ceux qui se tenaient à quelques mètres seulement.

“Au lieu de cela, il a été capté par un microphone à perche déployé par un journaliste radio de l’Associated Press et relayé par un journaliste du pool de la Maison Blanche.”

À l’époque, les cotes d’approbation personnelles de l’ancien président américain avaient été « sous l’eau » pendant une grande partie de son deuxième mandat.

Sa cote hebdomadaire Gallup languissait à 47%.

Pendant ce temps, un sondage CNN des électeurs américains de 2012 a trouvé la reine avec une cote d’approbation de 82%, avec le prince William à 77% et le prince Charles à 57% – dix points de plus que son hôte.

Selon un sondage YouGov plus récent commandé par The Economist en 2019, Sa Majesté est toujours la plus favorable de toute la monarchie britannique aux États-Unis.

Le sondage, auprès de 1 500 adultes américains, demandait « avez-vous une opinion favorable ou défavorable des personnes suivantes », et a procédé à la liste des membres supérieurs de la famille royale.

Les répondants pouvaient répondre « très favorable », « plutôt favorable », « plutôt défavorable », « très défavorable » et « ne sait pas ».

La reine est arrivée en tête du sondage, 69 % ayant choisi soit “très favorable” soit “plutôt favorable”.

La défunte princesse Diana et ses fils, le prince William et le prince Harry, ont également reçu un soutien important.

La princesse Diane, le prince William et le prince Harry sont arrivés en deuxième position avec 63%.

Les belles-sœurs Meghan Markle et Kate Middleton ont suivi leurs maris, respectivement à 58% et 61%.

Les membres plus âgés de la famille royale ont reçu une popularité moyenne. faveur.

Le prince Charles, le premier à accéder au trône, a reçu un soutien mitigé de la part des répondants américains.

42 pour cent ont dit qu’ils le considéraient favorablement, à peine devant ceux qui le jugeaient défavorable (34 pour cent).