Le clip déterré a une résonance particulière après l’interview à la bombe d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et Meghan Markle. Dimanche, le couple a décrit la pression à laquelle ils étaient confrontés en tant que membres de la famille royale, la duchesse de Sussex révélant qu’elle «ne voulait plus être en vie» pendant une période particulièrement difficile.

«Et c’était une pensée très réelle et claire, effrayante et constante.»

Elle a déclaré à l’intervieweur de BBC Panorama: « Mon mari [Prince Charles] et moi, on nous a dit lorsque nous nous sommes fiancés que les médias iraient tranquillement, et ce n’est pas le cas, et ensuite, lorsque nous nous sommes mariés, ils ont dit que cela se passerait tranquillement et ce n’est pas le cas.

«Et puis il a commencé à se concentrer beaucoup sur moi, et je semblais être à la une d’un journal tous les jours, ce qui est une expérience isolante, et plus les médias vous placent, vous placent, plus la baisse est importante.

«Et j’en étais très conscient.

En 1996, Sarah Ferguson a également été interviewée par Mme Winfrey.

La duchesse d’York a qualifié la presse britannique de «complètement et totalement cruelle, abusive et si invasive».