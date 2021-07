Le prince Charles a été captivé par une jeune Barbara Streisand – « un talent éblouissant » | Royale | Nouvelles

in

Le prince de Galles se souvient avoir été totalement captivé par l’actrice et chanteuse américaine depuis leur première rencontre il y a près de 50 ans. Les commentaires de Charles font suite à son choix d’ajouter la chanson de Mme Streisand – Don’t Rain on My Parade – dans un programme de la Hospital Broadcasting Association.

Le programme qui sera diffusé dimanche sur plus de 180 stations de radio hospitalières, présente 13 des chansons préférées de Charles.

Rappelant sa première rencontre avec Mme Streisand, il a déclaré: “J’ai toujours été un grand admirateur de l’actrice et chanteuse américaine incroyablement polyvalente Barbra Streisand.

« En 1974, alors que je servais dans la Royal Navy… en tant que jeune lieutenant de la frégate HMS Jupiter, nous avons fait appel à la base de la marine américaine à San Diego, en Californie… quand j’ai appris qu’elle faisait actuellement le film [Funny Lady, a sequel to Funny Girl] dans les studios Warner Brothers… J’ai eu la chance de visiter le plateau et de la rencontrer là-bas.

«Je n’oublierai jamais son talent éblouissant et effervescent ainsi que la vitalité et l’attrait uniques de sa voix et de son talent d’actrice.

“Cette prochaine chanson, Don’t Rain on my Parade, est donc pleine de souvenirs spéciaux de – j’ose à peine y penser maintenant – il y a 47 ans.”

Le prince Charles a également évoqué l’importance de la radio hospitalière pendant la pandémie.

Il a ajouté: “Lorsque nous avons fait face aux effets de cette terrible pandémie, le rôle de la radio hospitalière a été encore plus important … en offrant confort et compagnie, et en remontant le moral des gens lorsque cela est nécessaire.”

Au moment de leur première rencontre, le célibataire Charles avait 26 ans, tandis que Streisand avait six ans de plus.

Plus récemment, Mme Streisand a donné un concert à Hyde Park en 2019 où elle a fait une blague célèbre : « Si j’avais bien joué mes cartes, j’aurais pu être la première princesse juive.