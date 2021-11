Le prince Charles a été « réduit aux larmes » par le prince Philip : « Fils recherché à sa propre image » | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, Camilla, étaient en tournée au Moyen-Orient cette semaine, se concentrant sur un certain nombre de questions, notamment le changement climatique, les droits des femmes et les efforts pour préserver le patrimoine culturel. Ils ont visité le palais d’Al-Ittahadiya, où ils ont reçu un accueil formel du président Sisi et de la première dame Entissar Amer. Le couple royal a également accueilli le Grand Sphinx lors de leurs fiançailles en Égypte. Les parents de Charles, la reine et le prince Philip, ont également joué un rôle important pour le Royaume-Uni en matière de diplomatie étrangère.

La biographe royale Penny Junor a affirmé que Philip voulait modeler Charles « à son image », mais cela ne s’est pas fait sans difficulté.

En avril, à la suite du décès du duc d’Édimbourg, ITV News a produit un reportage spécial sur la relation entre Philip et Charles.

Mme Junor a affirmé que Philip avait parfois fait pleurer Charles alors que le prince de Galles tentait de gagner l’approbation de son père.

Elle a déclaré: « Charles voulait désespérément faire plaisir à son père, voulait désespérément faire la bonne chose et obtenir son admiration et ses éloges.

« Et le duc était un homme particulier, c’était un mâle dominant, il voulait un fils à son image.

« Et Charles n’a jamais été cet enfant, et il y a eu de nombreuses occasions, me dit-on, que son père a fait pleurer Charles.

« Leurs intérêts étaient très similaires, ils étaient tous les deux artistes, ils étaient tous les deux fascinés par la faune, la marine et les jeunes.

« Le prince de Galles avait son Prince’s Trust et le duc d’Édimbourg a son programme de récompenses du duc d’Édimbourg, ils étaient si similaires à certains égards. »

En 1969, lorsqu’on a demandé à Charles quelle influence son père avait eu sur lui, il a répondu : « Il laisse faire ce que vous voulez faire.

« Il n’a pas dit : ‘Vous ferez ceci et cela et cela, forcément’, il dit maintenant : ‘Nous pensons que cela pourrait être une idée, qu’en pensez-vous ?’ et en ce sens cela a été une influence, une sorte d’influence modératrice, une influence d’une grande sagesse. »

Comme son père, le prince Charles a obtenu le diplôme de pilote et pour le plus grand plaisir du duc, Charles a rejoint la marine, atteignant le même grade que son père lorsqu’il a été nommé commandant d’un dragueur de mines en 1976.

L’ancien attaché de presse de la reine, Dickie Arbiter, a expliqué: « Quand il y a des problèmes dans un mariage, vous avez tendance à blâmer tout le monde et vous frappez probablement les traces de vos parents parce que vous êtes dans quelque chose dans lequel vous ne voulez pas être. plus et c’est la faute de tes parents et c’est un peu une brouille. »

Au plus bas, les deux hommes communiquèrent par l’intermédiaire de leurs secrétaires particuliers et il fallut les encouragements de sa seconde épouse pour aider à ramener Charles vers son père.

Mme Junor a ajouté: « Camilla l’a aidé et a aidé à combler un fossé. Parce qu’elle sait vraiment comment s’entendre avec les gens, elle connaît la famille. »