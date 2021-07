Le prince Charles ‘a fait le boogie’ après la chanson ‘Dirty Ol’ Man’ qui lui est dédiée | Royale | Nouvelles

Sheila Ferguson, l’ancienne chanteuse de Three Degrees, a déclaré cette semaine qu’elle était flattée d’entendre l’une des chansons préférées du prince Charles est “Givin’ Up, Givin’ In” de son groupe. Mme Ferguson a également rappelé que le royal est également un danseur passionné, comme il l’a montré sur scène en 1978.

Apparaissant à l’émission Today de BBC Radio 4, Mme Ferguson a déclaré il y a quatre décennies qu’elle et les membres de son groupe étaient assis en face du prince Charles lors d’une collecte de fonds caritative pour le Prince’s Trust au King’s Country Club d’Eastbourne.

Et elle a osé l’inviter sur scène.

Elle a déclaré: “Je lui ai en quelque sorte fait une offre qu’il ne pouvait pas refuser.”

Rappelant la manière ironique avec laquelle elle a demandé au prince de Galles s’il danserait sur l’une de ses chansons, elle a déclaré: “Si l’on demandait à quelqu’un sur sa scène, serait-il d’accord?”

Mme Ferguson a poursuivi en disant: “Il n’a rien dit et a juste souri – c’est un signe de départ pour moi.

“Je lui ai dédié ‘Dirty Ol’ Man’ et je lui ai demandé sur scène.

“Et le public est devenu fou.”

Le chanteur a rappelé que le prince de Galles avait “fait le boogie” une fois sur scène.

Elle a ajouté: “[The] l’image a fait le tour du monde et est devenue l’histoire de la musique”.

Le prince Charles a enregistré une émission spéciale, Musique et souvenirs avec SAR le prince de Galles, diffusée dimanche à midi sur les stations membres de l’Hospital Broadcasting Association.

Cette décision était un remerciement spécial au personnel du NHS pour son travail inlassable et aux stations de radio de bien-être pour garder les communautés connectées.

Il comportait 13 chansons, dont “Upside Down” de Diana Ross, “You’re a Lady” de Peter Skellern et “Givin’ Up, Givin’ In” de The Three Degrees.

Au cours de l’émission, le prince Charles a souligné le travail que les bénévoles des radios hospitalières ont fait au cours de l’année dernière pour divertir les patients et garder le moral.

Avant le 73e anniversaire du NHS, le prince de Galles a également félicité le personnel et les bénévoles du NHS à travers le pays pour leur “dévouement”.

Grant McNaughton, président de l’association, a commenté la présence à la radio du prince Charles en déclarant : « La Hospital Broadcasting Association représente plus de 180 stations de radio locales offrant des services de divertissement, d’information et de santé et de bien-être aux utilisateurs de soins de santé à travers le Royaume-Uni, que ce soit à l’hôpital ou dans la communauté au sens large.

“Pour exprimer sa gratitude à l’armée de bénévoles dévoués de la radio hospitalière et à leurs auditeurs, SAR le prince de Galles, a proposé de partager sa musique préférée et ses souvenirs associés à chaque choix.”

Le prince Charles a parlé de son amour pour la musique l’année dernière, lorsqu’il est apparu sur Classic FM avec Alan Titchmarsh.

Au cours de l’émission A Royal Appointment, le prince Charles a révélé qu’il avait hérité de l’amour pour la musique classique de sa grand-mère la reine mère.

Il a déclaré: “Ma grand-mère jouait pas mal de musique, alors j’entendais quelque chose là-bas.

“Mais je soupçonne que la première fois que j’en ai vraiment pris conscience, c’était ma grand-mère, la reine Elizabeth, qui l’avait emmenée à Covent Garden à l’âge de sept ans, je pense.

“Cela devait être en 1956 pour voir le Ballet du Bolchoï se produire.

“C’était leur première visite au Royaume-Uni et je n’oublierai jamais cette occasion incroyable.”

Et, le prince Charles a également déclaré au cours de l’émission, il a aidé à choisir certaines des musiques jouées lors du mariage du prince William et de Kate.

Il a déclaré: “J’aime essayer d’organiser des morceaux de musique intéressants, je l’espère, pour certaines occasions… en particulier pour les mariages si les gens le souhaitent.

“Je sais que mon fils aîné était assez compréhensif et était parfaitement heureux que je suggère quelques pièces pour leur mariage.”

Parmi les artistes qui se sont produits à la réception des noces de 2011, il y avait Claire Jones, la harpiste officielle du prince Charles à l’époque.