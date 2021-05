Le prince Charles a ignoré la question du journaliste sur les derniers commentaires de Harry sur la parentalité | Royal | Nouvelles

Dans une interview plus tôt cette semaine, le duc de Sussex a donné un aperçu de sa relation avec son père et de la façon dont il veut élever ses propres enfants. S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, Harry a décrit comment Charles «m’a traité comme il était traité».

Il a ajouté: «Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour que je ne le transmettez pas, fondamentalement.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas. vous arriver’.”

Selon la rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, Charles a été interrogé vendredi par un journaliste de la BBC sur les commentaires de son fils.

Dans un tweet, elle a déclaré: «Le prince Charles a été interrogé aujourd’hui par un journaliste de la BBC sur sa relation avec le prince Harry à la suite du dernier épisode de son fils.

«Il n’a pas répondu et a continué le travail en main – une visite à BCB International, qui fabrique des équipements de protection, médicaux et de défense, à Cardiff.

Selon 9honey, le journaliste a crié à Charles à l’extérieur de la salle: “Monsieur, êtes-vous d’accord avec le prince Harry sur la souffrance et la douleur dans la famille?”

Le prince de Galles a ignoré la question et a poursuivi sa visite.

Au cours de son interview en podcast cette semaine, Harry a décrit sa vie comme «un mélange entre The Truman Show et le fait d’être dans un zoo».

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales, Harry et sa femme Meghan Markle ont déménagé aux États-Unis l’année dernière avec leur fils Archie.

Le couple attend maintenant une fille cette année et Harry a expliqué comment il avait pris la décision de traverser l’Atlantique pour sa famille et sa santé mentale.

Il a dit: «Et me voici, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et mettre votre famille en premier et votre santé mentale en premier.