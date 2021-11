Le prince Charles a interrogé le nouveau livre sur le teint de la peau de bébé Archie

Un nouveau livre affirme que le prince Charles a spéculé sur le teint des futurs enfants du prince Harry et de Meghan Markle – et a involontairement déclenché la rupture entre le couple et la famille royale britannique.

C’est selon une source bien placée dans le livre de l’auteur Christopher Andersen « Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan » (Galerie), sorti mardi.

La source a rapporté que le 27 novembre 2017 – le matin même de l’annonce officielle des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle – le prince Charles s’est dit à sa femme, Camilla : « Je me demande à quoi ressembleront les enfants ?

L’initié a déclaré que Camilla était « un peu déconcertée » par la question et a répondu: « Eh bien, absolument magnifique, j’en suis certain. »

Baissant la voix, Charles a demandé: « Je veux dire, à votre avis, quel pourrait être le teint de leurs enfants? »

Un porte-parole du prince Charles a déclaré à The Post: « C’est de la fiction et cela ne vaut pas la peine de commenter davantage. » Un porte-parole de Harry et Meghan n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Andersen ne prétend pas que Charles est le « principal royal » sans nom que Harry et Meghan – dont la mère est noire et le père est blanc – ont accusé de manière sensationnelle lors de leur interview choquante avec Oprah Winfrey.

Le livre affirme que les commentaires de Charles ont été manipulés par les gestionnaires royaux et ont augmenté en toxicité avant d’atteindre Meghan et Harry.TheImageDirect.com

Dans l’émission de mars, Meghan a déclaré qu’il y avait « des inquiétudes et des conversations sur la noirceur [her and Harry’s son, Archie’s] la peau pourrait être quand il est né… Ce sont des conversations que la famille a eues avec Harry.

L’auteur présente l’affaire comme si la curiosité de Charles était saisie et détournée par des courtisans intrigants qui lui ont donné une tournure raciste. Selon Andersne, au moment où le récit recyclé a été entendu par Harry et Meghan, il avait atteint des proportions toxiques.

Andersen pointe du doigt un groupe de conseillers de palais de haut niveau connus sous le nom de « Men in Grey ».

« La question posée par Charles faisait écho de manière moins innocente dans les couloirs du palais de Buckingham », écrit Anderson, décrivant les murmures d’une clique élitiste que les Britanniques appellent « le réseau des vieux garçons ». Leurs potins se sont concentrés sur la façon dont les membres de la famille royale « regarderaient le reste du monde » une fois que le sang afro-américain ferait partie du mélange.

« Brothers and Wives » allègue que Charles a dit à Harry qu’il était « trop ​​sensible » à propos du commentaire..

Le livre révèle également la frustration de Harry après s’être plaint à Charles qui, selon un autre initié, a dit au prince qu’il était « trop ​​sensible à ce sujet ».

Ce point de vue antipathique a été partagé par William, qui aurait qualifié le commentaire sur le teint de peau de « manque de tact » mais « pas de signe de racisme au sein de la famille ».

Le futur père s’est également plaint à William qui a qualifié le commentaire sur le teint de « manque de tact », mais « pas de signe de racisme au sein de la famille ».

En effet, après qu’Harry soit devenu nucléaire avec ses accusations à la télévision, le prince plus âgé s’en est publiquement tenu à ses armes. « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste », a-t-il déclaré aux journalistes.

Un porte-parole de William n’a fait aucun commentaire.