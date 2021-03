Le prince Charles «à la défense» avec Harry en tant que futur roi en colère en «charge» de la réponse royale | Royal | Nouvelles

Le prince Charles était probablement «en colère» à propos de l’interview du prince Harry et de Meghan Markle, ont affirmé des commentateurs royaux. Le prince de Galles aurait «pris en charge» la première déclaration du palais publiée près de deux jours après l’émission spéciale aux États-Unis. Les animateurs de podcast Royally Us Christina Garibaldi et Molly Mulshine ont parlé de leur «surprise» face à cette idée.

Mme Garibaldi a déclaré aux auditeurs: « Nous apprenons que c’est le prince Charles, plutôt que la reine Elizabeth, qui a pris en charge la réponse à l’interview de Meghan et du prince Harry.

« Est-ce que c’est surprenant pour vous? »

Mme Mulshine a répondu: « En quelque sorte, simplement parce que je pensais que la déclaration était si raide et froide.

« Je ne penserais pas que cela aurait été la déclaration d’un père à un fils. »

LIRE LA SUITE: La « voix apaisante » du prince Charles ravit les fans royaux dans une vidéo de poésie

Elle a poursuivi: «J’aurais pensé que cela avait été géré par les employés du palais, avec la contribution de la reine.

« Nous savons qu’elle n’aime pas vraiment montrer d’émotion en public, c’est ce que j’ai pensé. »

Mme Garibaldi a convenu: «J’étais aussi un peu surprise.

«Mais d’un autre côté, peut-être pas parce qu’Harry a dit que leur relation était si tendue depuis si longtemps.

Harry a révélé lors de l’interview d’Oprah que son père avait cessé de prendre ses appels alors qu’il était à l’étranger avec Meghan au Canada.

Après avoir confirmé qu’ils parlaient maintenant, le duc a déclaré: « Il y a beaucoup à travailler là-bas, vous savez? Je me sens vraiment déçu, parce qu’il a vécu quelque chose de similaire.

«Il sait à quoi ressemble la douleur, et Archie est son petit-fils.

«Mais, en même temps, bien sûr, je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

« Je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. Et, mais ils ne savent que ce qu’ils savent, ou ce qu’on leur dit. Et j’ai essayé de les éduquer à travers le processus que j’ai été instruit. «