Le prince Charles a la possibilité de faire de Pince William le roi « ne peut pas voir Camilla comme reine » | Royale | Nouvelles

Le prince Charles, 72 ans, est le premier sur le trône à la mort de la reine, mais a été confronté à des appels pour laisser le prince William prendre la relève en tant que chef de l’État. Le prince de Galles, qui occupe le premier rang sur le trône depuis plus de sept décennies, est le plus ancien héritier apparent de l’histoire britannique. L’expert royal Stewart Pearce a expliqué comment Charles pouvait se retirer et laisser le duc de Cambridge prendre sa place.

S’adressant à Royally Us on Us Weekly, M. Pearce a déclaré: “Nous connaissons le poste dont il est sur le point d’hériter, il sera très intéressant de voir si le prince Charles siègera sur le trône ou créera-t-il une forme de changement constitutionnel loi pour permettre à son fils de siéger sur le trône.

“Ça va être très intéressant.

“Pour le moment, le droit d’ascendant est Charles sur le trône mais je ne vois pas nécessairement la reine Camilla.”

Il a ajouté : “La loi constitutionnelle pourrait être abrogée et modifiée parce qu’après tout, nous vivons une époque extraordinaire.”

Cela survient alors que Charles se met à la place de la reine depuis son 95e anniversaire.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, le commentateur royal Richard Eden a déclaré: “Les responsables du Palais ont été très désireux de minimiser l’idée d’un sommet que Charles a convoqué avec le prince William pour tracer l’avenir.

“Mais ils auront beaucoup de conversations.

“Quand la reine aura 95 ans, ce sera par définition une transition d’un certain effet.

“Je suis sûr qu’il y a suffisamment de place si elle voulait se retirer pour qu’il devienne prince régent et qu’elle puisse profiter de sa retraite comme le duc d’Édimbourg l’a fait à partir de 96 ans si elle le souhaite.

“Mais sinon, dans la transition du prince de Galles au cours des 10 à 15 dernières années, il a assumé davantage de responsabilités de la reine.

“Il fait la plupart des gros travaux en termes de vols long-courriers représentant la reine et est également soutenu par le prince William et la duchesse de Cambridge.

“Je pense qu’il y a eu une transition et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Sa Majesté continue au même rythme qu’elle l’a fait au cours des 86 dernières années.

“La question de savoir s’il y a une remise formelle de ce pouvoir exécutif en termes de régence reste en suspens, mais le prince de Galles continuera évidemment à faire de plus en plus.”