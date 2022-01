Le prince Charles a mis en garde contre le plan monarchique « allégé » : « A-t-il réfléchi ? | Royale | Des nouvelles

Après une année mouvementée, la famille royale a des raisons de célébrer en 2022, alors que le jubilé de platine de la reine devrait avoir lieu en juin. L’occasion marquante reconnaîtra le règne historique de 70 ans de Sa Majesté – un exploit réalisé par aucun autre souverain britannique. Cependant, alors que le service du monarque de 95 ans à la nation est honoré, l’attention se tournera également vers son enfant aîné, Charles, qui lui succédera un jour.

Il a longtemps été rapporté que le prince de Galles, 73 ans, favoriserait une monarchie dite « allégée » lorsqu’il succèderait à la reine en tant que monarque.

Pourtant, le futur roi a été mis en garde sur ses projets de succession par un constitutionnaliste.

Le Dr Robert Morris de l’Unité Constitution de l’University College London s’est adressé à la monarchie de Charles dans une interview avec Express.co.uk.

Il a déclaré: «On se demande jusqu’où Charles a vraiment réfléchi à cela.

« Parce que les implications pour la visibilité de la monarchie et ce qu’elle peut faire et l’attention qu’elle peut apporter à la société est un équilibre très difficile à trouver.

« Charles, j’espère, s’arrêtera et réfléchira très fort à cela et suivra également les conseils du gouvernement. »

Le Dr Morris, qui a 40 ans d’expérience en tant que fonctionnaire, a comparé la monarchie britannique à ses équivalents européens.

L’expert, qui fait actuellement des recherches sur la famille royale européenne, a cité la famille royale relativement petite d’Espagne pour sa taille pour expliquer pourquoi une monarchie « allégée » serait difficile à réaliser au Royaume-Uni.

L’unité royale espagnole est principalement composée du roi Felipe VI, de la reine Letizia et de leur fille aînée, la princesse Leonor.

Le Dr Morris a déclaré: «Les Espagnols souffrent, je pense, par exemple, parce que les seuls membres actifs de la famille royale sont le roi et la reine et l’aînée des filles, qui a maintenant 16 ans.

L’expert a également affirmé que la famille royale du Royaume-Uni pourrait avoir du mal à maintenir un niveau similaire d’engagement public si le nombre de membres de la famille royale en activité était réduit.

Il a déclaré: « Vous ne pouvez pas faire cela avec un petit budget en termes de taille de la famille royale. »

Il a ajouté: « Nous ne connaissons pas les plans de Charles en détail, mais c’est un aspect très tendre de la monarchie moderne. »

Ces dernières années, il a été rapporté que Charles se demandait si la famille royale du Royaume-Uni était rentable et s’il y avait trop de membres de la famille royale en activité.

Le prince de Galles aurait organisé un sommet sur l’avenir du cabinet après la mort de son père, le prince Philip, en avril de l’année dernière.

La rédactrice en chef associée du Daily Telegraph, Camilla Tominey, a abordé les plans apparents de Charles dans un épisode de Royal Insight en octobre 2021.

Elle a dit: Il y a ce sentiment qu’il veut une monarchie allégée pour s’assurer que tout le monde fait sa part et [there are] pas de soi-disant accrocheurs. »