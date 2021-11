Le prince Charles a ouvertement remis en question le teint de la peau des enfants de Meghan Markle et du prince Harry, selon un livre

Le prince Charles pourrait avoir été le membre de la famille royale auquel le prince Harry et Meghan Markle ont fait allusion dans leur interview télévisée de mars avec Oprah Winfrey, basée sur un nouveau récit des événements du livre de l’auteur Christopher Andersen Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan. Dans Oprah avec Meghan et Harry, le couple a révélé que certains membres de la famille royale avaient fait part de leurs inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur futur bébé, Archie alors à naître. La source d’Andersen affirme que tout le problème peut provenir du prince Charles, prince de Galles et père de Harry.

« Je me demande à quoi ressembleront les enfants ? » Charles, 73 ans, aurait dit à sa femme, Camilla, duchesse de Cornouailles. Elle aurait alors répondu : « Eh bien, absolument magnifique, j’en suis certaine. »

Le teint de la peau serait entré dans la conversation par la suite, Charles aurait dit: « Je veux dire, à votre avis, quel pourrait être le teint de leurs enfants? »

On dit que cette conversation est partie de là, se propageant dans toute la famille royale et ceux qui travaillent avec eux. « La question posée par Charles a été reprise d’une manière moins innocente dans les couloirs du palais de Buckingham », a écrit Anderson. Harry, 37 ans, aurait confronté son père au sujet de la spéculation, mais Charles, qui devrait hériter du trône après le règne de la reine Elizabeth, a rejeté son plus jeune enfant comme étant « trop ​​sensible à la question ». L’auteur poursuit en affirmant que le frère de Harry, le prince William, 39 ans, a également rejeté l’idée que la remarque de leur père soit raciste, bien qu’il ait reconnu qu’elle était « manque de tact ».

Charles combat activement les reportages d’Andersen. Le représentant de la famille royale a déclaré au New York Post : « C’est de la fiction et cela ne vaut pas la peine d’être commenté davantage. » Le prince Harry et Markle n’ont pas encore répondu aux affirmations de Brothers And Wives.