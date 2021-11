Le prince Charles a reçu l’approbation de Joe Biden dans un plaidoyer jaillissant – « Nous avons grand besoin de vous! » | Royale | Nouvelles

COP26: Biden dit au prince Charles « nous avons grand besoin de vous »

Le prince Charles a été hautement félicité par le président américain pour son engagement de longue date en faveur de l’environnement. Les deux hommes ont tenu une réunion de 15 minutes mardi, avant que la plupart des dirigeants mondiaux ne quittent Glasgow pour laisser leurs diplomates discuter d’une éventuelle voie à suivre pour lutter contre le changement climatique.

Alors que leur rencontre s’est déroulée à huis clos, ils ont été filmés alors qu’ils marchaient dans les coulisses et échangeaient quelques mots.

Et M. Biden a franchement avoué son admiration pour le travail accompli par le prince Charles sur l’environnement et en amont de la COP26.

Dans le clip, le prince Charles a plaisanté : « Vous avez assez de monde sans moi. »

Ce à quoi M. Biden a répondu en serrant la main du prince: « Non non non, au fait, nous avons terriblement besoin de vous, je ne dis pas seulement. »

Joe Biden a exprimé son admiration pour le prince Charles (Image: PA)

Le prince Charles a déclaré à Joe Biden que la reine était «déçue» de ne pas être à la COP26 (Image: PA)

Le président américain a ensuite crédité le royal pour son travail de rassemblement des dirigeants mondiaux à Glasgow, en déclarant: « Tout se passe, c’est comme ça que tout a commencé ».

Au cours de leur conversation, le prince Charles a également partagé que la reine était « très déçue de ne pas venir » à la COP26.

Le monarque devait se rendre à Glasgow aux côtés de son fils, la duchesse de Cornouailles, le prince William et la duchesse de Cambridge – mais ses médecins lui ont conseillé de se reposer quelques semaines.

Au lieu de son absence, elle a enregistré un message profondément personnel et puissant partagé lundi, lors de la soirée de réception de la COP26.

Le prince Charles et Camilla avec Barack Obama et Joe Biden en 2015 (Image: PA)

Charles a remercié M. Biden de s’être intéressé à la santé de sa mère, en disant: « Vous êtes gentil de demander après elle ».

La compréhension du prince Charles et de M. Biden a également été filmée alors qu’ils prenaient des photos officielles avant leur réunion.

En posant, l’équipe de presse de la Maison Blanche leur a demandé de serrer la main pour les caméras, ce à quoi le prince Charles a répondu : « Un de plus pour le bon vieux temps. »

À la suite de leur réunion, un responsable de l’administration a déclaré : « Le président Biden et le prince Charles ont discuté de l’importance de la coopération mondiale dans la lutte contre le changement climatique.

Le prince Charles et Joe Biden posant pour une photo (Image: PA)

La reine rencontre les Bidens en juin (Image: PA)

« Ils ont souligné la nécessité d’engagements ambitieux et d’actions concrètes parmi les partenaires du monde entier et ont discuté des initiatives du prince Charles pour engager le secteur privé sur la durabilité.

« Le président Biden a réaffirmé la force des liens durables entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et il a remercié le Royaume-Uni d’avoir accueilli la COP26. »

Un haut responsable a également déclaré que le dirigeant américain avait confirmé son admiration pour les efforts de la famille royale pour lutter pour l’environnement.

En particulier, il a salué « l’activisme environnemental du prince Charles au cours du dernier demi-siècle », a déclaré l’initié.

La ligne de succession au trône (Image : EXPRESS)

Le prince Charles et M. Biden se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment lors de sa visite aux États-Unis en 2015.

Le couple s’est également rencontré en juin, lors de la réception offerte par le Premier ministre Boris Johnson lors du sommet du G7 à Cornwall.

À l’époque, M. Biden occupait le poste de vice-président et était représenté avec Camilla, Charles et Barack Obama dans le bureau ovale.

Alors que M. Biden a exprimé son admiration pour Charles, il a également manifesté sa compréhension avec le prince William lors de la réception de lundi, alors que le couple a été aperçu en train de discuter et de sourire.

Le prince William et Joe Biden à la réception de lundi à la COP26 (Image : GETTY)

William et Charles ont tous deux assisté à plusieurs réunions au cours des deux premiers jours de la COP26.

Lors de son séjour à la COP26, le duc de Cambridge a mis à l’honneur les 15 premiers finalistes du prix Earthshot en les invitant à des réceptions auxquelles ont également assisté des chefs d’entreprise et sur scène.

Avant de quitter Glasgow hier soir, William a exprimé sa fierté pour la finaliste Vinisha Umashankar, la jeune femme de 15 ans qui a volé la vedette avec son discours lors d’une réunion sur les technologies propres et l’innovation.

S’adressant à Twitter, William a écrit: « Je me sens optimiste alors que je rentre de la #COP26 après avoir rencontré nos gagnants et finalistes @EarthshotPrize et discuté de leurs solutions pour réparer notre planète.

« Particulièrement fière de voir Vinisha parler devant le monde, exigeant un changement afin que sa génération puisse avoir un avenir meilleur. W »