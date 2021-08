Le prince Charles a rendu Andrew furieux après avoir été exclu d’un événement clé: “Je n’en ai toujours pas fini” | Royale | Nouvelles

Un expert royal a affirmé plus tôt ce mois-ci que le prince Charles « mettrait à l’écart » son frère, le prince Andrew, lors de son accession au trône. Le professeur Pauline MacLaren, co-auteur de Royal Fever : The British Monarchy in Consumer Culture, a déclaré : « Je pense que le noyau de la monarchie restera petit, non seulement pour plaire aux deniers publics, mais aussi pour être plus étroitement coordonné en termes d’image. . «Nous voyons déjà cela se produire avec la reine, Charles, William et Kate en son centre maintenant. Le prince Andrew sera définitivement mis à l’écart à l’avenir.

Cela survient au milieu d’une pression croissante sur le duc d’York en raison de son amitié avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et des accusations d’agression sexuelle portées par Virginia Roberts Giuffre contre le duc d’York.

Le prince Andrew a nié avec véhémence l’accusation.

Andrew est depuis longtemps préoccupé par les plans de Charles pour réduire la monarchie, selon des rapports mis au jour.

Mail Online a rapporté en 2012 que le prince de Galles “a enfoncé un poignard dans le cœur” d’Andrew après avoir été exclu d’un élément clé du jubilé de diamant de la reine.

Le rapport a ajouté: “Andrew racontait avec colère à un haut responsable comment lui et d’autres membres de la famille sont poussés en marge de la vie royale.”

Andrew aurait été contrarié que ses filles, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, soient dissuadées d’exercer leurs fonctions royales.

Le rapport ajoutait qu’Andrew blâmait Charles plutôt que la reine et le prince Philip. Il considérait Charles comme “dirigeant efficacement le spectacle”.

Un haut responsable royal a déclaré: “L’idée était très simple, vraiment. Charles devait être autorisé à commencer à initier certains des changements de style qu’il souhaiterait lorsqu’il deviendra roi.”

Mais un ami du duc d’York a répondu: “La rapidité et la soudaineté avec lesquelles Charles a agi a coupé le souffle d’Andrew. C’est terriblement autoritaire.”

Andrew aurait également été en colère après avoir été exclu de la scène du balcon, un initié disant que c’était “comme un poignard dans son cœur et qu’il ne s’en est pas remis”.

Un assistant royal de longue date a affirmé qu’Andrew craignait que “le prince Charles ne crée un tribunal au sein d’un tribunal”.

En mars 2020, il a également été affirmé que Charles empêchait les filles d’Andrew d’avoir des rôles au sein de la famille royale où elles représenteraient la reine.

Cette affirmation a été faite par l’expert royal Katie Nicholl, qui a déclaré à True Royalty TV, que le prince Charles avait dit à Béatrice et Eugénie d'”aller le faire par eux-mêmes”.

Mme Nicholl a déclaré: “Ce qui s’est passé avec Béatrice et Eugénie était également problématique parce que leur père voulait qu’ils aient un rôle au sein de la famille royale où ils représentent la reine.

“Eugénie et Béatrice voulaient aider mamie mais elles voulaient aussi avoir du travail.

“Bien sûr, alors vous êtes dans une situation délicate, encore une fois, c’est moitié-moitié.

“C’est Charles qui a fait irruption et a dit au grand dam d’Andrew qu’ils devaient aller s’en sortir tout seuls.

“Béatrice et Eugénie étaient très heureuses de le faire et cela fonctionne mais vous voyez toujours cet effet de recul.

“Donc, lorsque nous payons la facture en tant que contribuables pour les frais de sécurité pour le mariage d’Eugénie, les gens ont demandé pourquoi parce qu’elle n’est pas une royale travaillant à temps plein.”