Le prince Charles a-t-il posé des questions sur la couleur de peau de bébé Archie? Selon un nouveau livre, c’est le prince Charles qui a demandé à quoi ressemblerait la couleur de peau du fils de Harry et Meghan.

Une source proche du nouveau livre « Frères et épouses : dans la vie privée de William, Kate, Harry et Meghan » – écrit par Christophe Andersen, précise que c’est le prince Charles qui a spéculé sur la couleur de peau du futur fils du prince Harry et de Meghan Markle.

La source a rapporté que le 27 novembre 2017, le matin même de l’annonce officielle des fiançailles du prince Harry et de Meghan, le prince Charles a déclaré à sa femme Camila :

« Je me demande à quoi ressembleront vos enfants ? »

L’initié a déclaré que Camila était « surprise » par la question et a répondu :

« Eh bien, absolument magnifique, j’en suis sûr. »

IL POSSÈDE! Où serait exactement cet initié ? Dans les rideaux ? Derrière Camila ? WTF ?

Le rapport poursuit en disant que le prince Charles, baissant la voix, a demandé :

« Je veux dire, à quoi pensez-vous que vos enfants ressembleront ? »

Un porte-parole du prince Charles a déclaré au Post :

« C’est de la fiction et ne mérite aucun autre commentaire. »

Un porte-parole de Harry et Meghan n’a pas répondu aux appels à commentaires.

Le rapport arrive et dit qu’Andersen ne parvient pas à affirmer que le prince Charles est le « senior royal » anonyme que Meghan a accusé d’avoir posé des questions sur la couleur de peau de son fils lors de la célèbre interview avec Oprah.

L’auteur présente l’affaire comme si la curiosité de Charles avait été exploitée et déformée par des courtisans intrigants qui lui ont donné une tournure raciste. Selon Andersen, lorsque Harry et Meghan ont entendu l’histoire, elle avait déjà atteint des proportions toxiques.

Andersen désigne un groupe de conseillers de haut niveau du palais, appelés « Men in Grey ».

« La pregunta planteada por Charles estaba siendo repetida de la manera menos inocente en los pasillos del Palacio de Buckingham », escribe Andersen, describiendo los susurros de una camarilla elitista a la que los británicos denominan “the old boys’ network” (la red de les vieux).

Ses potins étaient centrés sur ce à quoi la royauté « ressemblerait pour le reste du monde » une fois que le sang afro-américain ferait partie du mélange. »

Selon le rapport, le livre révèle la frustration de Harry après s’être plaint à Charles, qui, selon un autre initié, a dit au prince qu’il était « trop ​​sensible à ce sujet ».

Cette opinion lourde a été partagée par William, qui aurait qualifié le commentaire sur la couleur de la peau de « manque de tact » mais « pas de signe de racisme dans la famille ».

En fait, après qu’Harry soit passé à la télévision avec ses dures accusations, son frère aîné a publiquement maintenu sa position et a déclaré aux journalistes : « Nous ne sommes pas une famille raciste ».

Ainsi, selon ce nouveau livre, le prince Charles a posé des questions sur la couleur de peau de bébé Archie.