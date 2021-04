Le prince Charles a utilisé «l’initiative» pour forcer William et Harry à marcher ensemble aux funérailles | Royal | Nouvelles

L’expert royal Dickie Arbiter a expliqué qu’il avait vu des conversations «animées» entre le prince Harry et William lors des funérailles du prince Philip et a noté la décision du prince Charles de renvoyer les voitures lors de l’événement. M. Arbiter a salué le mouvement qu’il considérait comme un moyen de rassembler les frères et de parler, car Kate Middleton a également été vue prendre du recul pour que les frères et sœurs puissent interagir. M. Arbiter a ajouté que la conversation entre Harry et William aurait été un brise-glace car la relation entre les deux s’est dégradée ces dernières semaines.