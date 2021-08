Le prince Charles accordera à Charlotte et Louis «plus de liberté» en grandissant | Royale | Nouvelles

La princesse Charlotte et le prince Louis auront une “existence beaucoup moins royale” dans le cadre des plans du prince Charles pour une monarchie allégée. Le futur roi devrait accorder à ses deux plus jeunes petits-enfants “plus de liberté” après avoir été témoin de l’impact que l’enfance du prince Harry a eu sur son opinion sur la famille royale.

La biographe royale Ingrid Seward a déclaré: “Je pense qu’il faudra leur donner plus de liberté.

“De toute évidence, Charles est dans la ligne de mire avec Harry, il peut donc voir les erreurs qu’il a commises avec Harry.

“Harry a juste fait ce qu’il voulait en gros. William aussi jusqu’à un certain point.

“Mais je pense que Charlotte et Louis auront une existence beaucoup moins royale.

“Je ne pense pas que quoi que ce soit se passera avant que la reine ne soit allée dans des pâturages plus verts.”

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a averti “de ne rien dire de critique” à propos de Biden en cas de crise: “Soyez prudent!”

Le prince Charles planifie une monarchie allégée depuis les années 1990, dans le but de moderniser la famille royale.

Une fois monté sur le trône, il espère conserver les devoirs royaux entre les membres de la famille qui sont en ligne directe avec le trône.

Ces dernières années, des personnalités telles que le duc et la duchesse de Gloucester et le prince Michael de Kent ont réduit leurs responsabilités royales et ont été écartées par des membres plus éminents de la famille royale.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie ont également vu leur sécurité supprimée après avoir terminé leurs études universitaires et ont depuis trouvé un emploi privé.

Elle a dit à Oprah : ” Au cours des mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque, nous avons donc en tandem la conversation sur le fait qu’il ne recevra pas de sécurité, qu’il ne recevra pas de titre, ainsi que des inquiétudes et des conversations sur à quel point sa peau peut être foncée à sa naissance.”

Les Sussex ont refusé de révéler quel royal senior avait exprimé la remarque raciste, mais a déclaré que Buckingham Palace tenait à limiter les privilèges royaux de leur fils.

Les trois enfants du prince William ont tous reçu des titres, car ils sont les enfants du futur roi.

Prince George, le fils de huit ans de William et Kate, est le troisième sur le trône et héritera un jour de la monarchie.

Ses frères et sœurs, Charlotte et Louis, resteront au centre de la famille royale et deviendront probablement des membres de la famille royale, mais ne subiront pas les mêmes pressions que leur frère. Les trois enfants résident actuellement au palais de Kensington avec leurs parents et ont été relativement à l’abri des médias.