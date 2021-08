Le prince Charles aurait qualifié Edward d’« idiot » pendant la dispute : « s’est comporté de manière inappropriée » | Royale | Nouvelles

Lorsque le prince Andrew et le prince Edward sont nés, certains prétendent que c’était comme une deuxième famille pour la reine. Cela faisait près d’une décennie après la naissance de la princesse Anne et le prince Charles, presque 12 ans, était à l’école. Il est largement admis que la différence d’âge entre les frères est l’une des principales raisons pour lesquelles le prince de Galles ne s’est jamais vraiment entendu avec Andrew et Edward et, au fil des ans, les rumeurs de querelles fraternelles ont fait l’objet de beaucoup de publicité.

Un documentaire de Channel 5 de 2019 intitulé “The Royals at War” rappelle l’un des affrontements les plus brutaux entre Charles et Edward, qui se serait produit après que le comte de Wessex a envahi la vie privée du fils du prince de Galles, le prince William, en 2001.

L’auteur royal Katie Nicholl a expliqué: «Lorsque le prince William était à l’université et qu’un problème très strict du palais aux médias était sorti, il allait y avoir un protocole lorsque le prince William est arrivé et, après cela, la presse devait partir. le Prince seul.

“Il y avait une équipe de tournage qui restait dans les parages.”

La biographe royale Penny Junor a noté que l’attachée de presse du prince Charles avait trouvé une équipe de tournage qui traînait toujours près de l’Université de St Andrews, où William avait choisi d’étudier.

Elle a déclaré: “Ils ont dit” nous travaillons pour le prince Edward, alors vous savez, nous avons la permission d’être ici “.

“Elle a dit” vous ne l’avez certainement pas fait “, et tout s’est transformé en une grosse dispute.”

Mme Nicholl a affirmé que cela avait conduit Charles à prendre le téléphone d’Edward et “en termes non équivoques, lui disant qu’il était un idiot et peut-être un choix de quelques mots autres que cela”.

Elle a ajouté: “Le message était assez clair:” Vous vous êtes comporté de manière inappropriée. Quittez St Andrews immédiatement “.”

Malgré l’affrontement, le prince Charles aurait eu une relation plus amère avec son autre frère, le prince Andrew.

JUST IN: la colère de Tony Blair contre le prince Charles dévoilée

La correspondante royale Victoria Arbiter a ajouté: «Charles avait déjà été emballé à l’école à ce moment-là.

« Il était à Gordonstoun, il était misérable, il détestait ça.

“Et il y a Andrew à la maison bercé par maman et lire des histoires au coucher et toutes les choses que Charles aurait probablement souhaité pouvoir avoir si la reine n’était pas si liée au devoir dès le début de son règne.”

L’ancien majordome royal Paul Burrell a également expliqué comment tous les enfants de la reine se disputent un poste avec leur mère, mais il y a clairement un soupçon de favoritisme.

Il a déclaré: “Je sais que cela semble étrange, mais c’est vrai.

“Andrew a toujours été le fils préféré de la reine. Il n’a jamais rien fait de mal aux yeux de la reine.”

Mme Juré a convenu: “Je pense qu’Andrew est un favori de la reine et je soupçonne qu’elle pourrait avoir un peu d’angle mort pour lui.”