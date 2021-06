Le prince Charles changera les lettres patentes, Archie et Lilibet n’obtiendront pas de titres royaux .

Dans l’interview d’Oprah du duc et de la duchesse de Sussex, Meghan a expliqué comment elle et Harry faisaient partie des conversations, pendant sa grossesse avec Archie et après la naissance d’Archie, que leurs enfants n’auraient pas de titres royaux à la naissance, ni les enfants n’auraient de titres quand Charles monte sur le trône. Meghan a déclaré, en partie: «Ils ne voulaient pas qu’il soit un prince. . . ce qui serait différent du protocole, et qu’il n’allait pas bénéficier de la sécurité. Meghan a également déclaré, d’une manière quelque peu déroutante, qu’il y avait eu des conversations sur la modification des lettres patentes, qui avait été lancée par le roi George V, garantissant que tous les petits-enfants du monarque seraient des princes et des princesses. Elle a été déchirée en lambeaux dans les médias britanniques pour cette affirmation, et chaque historien royal tatillon est sorti du bois pour blanchir les lettres patentes et ceci ou cela. Bien devinez quoi? Le prince Charles prévoit de modifier les lettres patentes pour s’assurer que ses petits-enfants du Sussex ne seront jamais le prince Archie et la princesse Lilibet.

Le prince Charles doit s’assurer que son petit-fils de deux ans, Archie, ne sera jamais prince, peut révéler The Mail on Sunday. L’héritier du trône a clairement indiqué que le fils de Harry et Meghan n’aura pas sa place parmi les Royals de première ligne alors qu’il prévoit une monarchie allégée après qu’il devienne roi. Cette décision a exaspéré les Sussex et aurait provoqué la série d’accusations amères que le couple a portées contre Charles et la famille royale de l’autre côté de l’Atlantique. Un petit-fils du souverain a longtemps eu le droit d’être prince, mais Charles est déterminé à limiter le nombre de membres de la famille royale, estimant que le public ne souhaite pas payer pour une monarchie en constante expansion. Charles a déclaré aux Sussex qu’il modifierait les documents juridiques clés pour s’assurer qu’Archie ne puisse pas obtenir le titre dont il aurait autrefois hérité de droit, selon une source proche du couple. La décision, qui fait suite à des mois de discussions houleuses en coulisses, a plongé les relations entre Harry et ses proches à un nouveau creux dangereux. “Harry et Meghan ont appris qu’Archie ne serait jamais prince, même lorsque Charles serait devenu roi”, a confirmé la source. Les détails complets du plan de Charles pour une monarchie allégée n’ont jamais été révélés, mais il a été supposé que seuls les héritiers du trône et leurs familles immédiates recevront des titres complets, un soutien financier des deniers publics via la subvention souveraine et la protection de la police. financé par le contribuable. Les initiés suggèrent qu’ils n’avaient pas vu le mouvement venir et ont été choqués de constater que Charles prendrait l’initiative de modifier les instruments juridiques connus sous le nom de lettres patentes afin d’exclure Archie et d’autres. La perte sera d’autant plus exaspérante que les Sussex ont tenu à refuser d’utiliser un autre titre moins important pour leur fils, qui est techniquement le comte de Dumbarton. Ils ont pris cette décision en sachant qu’Archie deviendrait un prince en temps voulu. Ou alors ils pensaient. Plus tôt cette année, une source proche des Sussex a confirmé qu’ils s’attendaient en effet à ce qu’Archie soit nommé prince lorsque Charles, le grand-père d’Archie, a accédé au trône. Leur porte-parole de l’époque avait même été chargé de rappeler ce « fait » aux journalistes. Les Sussex ont finalement appris que ce ne serait pas le cas juste avant de s’asseoir avec Oprah Winfrey pour leur première interview explosive en mars. Les initiés suggèrent que le problème était encore brut au moment de l’enregistrement – ​​ce qui pourrait aider à expliquer les critiques dévastatrices qu’ils ont déclenchées sur l’émission, y compris l’implication préjudiciable selon laquelle un membre senior anonyme de la famille royale avait fait référence à Archie de manière raciste. Un initié a déclaré: «Charles n’a jamais caché le fait qu’il voulait une monarchie allégée lorsqu’il deviendrait roi. Il se rend compte que le public ne veut pas payer pour une énorme monarchie et, comme il l’a dit, le balcon du palais de Buckingham s’effondrerait probablement. Une source royale a déclaré hier soir: “Nous n’allons pas spéculer sur la succession ni commenter les rumeurs en provenance d’Amérique.”

Remarquez comment le Mail accuse les Sussex de n’avoir découvert la décision de Charles qu’avant l’interview d’Oprah, puis ils disent essentiellement “les Sussex étaient fous, c’est pourquoi ils ont dit tout cela”. Meghan a dit que ces conversations avaient eu lieu alors qu’elle était enceinte ! H&M avait une idée que Charles le ferait dès le printemps 2019. Une source a également déclaré au Daily Mail que “personne ne s’est rendu compte de l’interview” que Meghan disait en fait la vérité et que “la vraie chose était que Charles allait de prendre des mesures actives pour dépouiller Archie de son droit d’aînesse ultime.

L’ensemble “personne ne veut payer pour une énorme monarchie” est en fait une chose qui devrait arriver. Mais cela n’a aucun sens quand il s’agit des membres de la famille royale de Montecito, qui se soutiennent financièrement et ne prennent pas d’argent aux contribuables pour leur entretien. La seule raison de retirer le droit d’aînesse à Archie et Lilibet est la mesquinerie et le racisme.

(Bien que je reçoive la conversation « c’est leur droit d’aînesse », j’espère également que Harry et Meghan comprennent que leurs enfants sont tellement mieux lotis en Amérique que de simples enfants sans titre.)

