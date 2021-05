Le prince Charles cherche à mettre fin aux attaques de Harry avec une réunion en clair lors de sa visite au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

Le prince Charles tente d’organiser une réunion avec le prince Harry lors de son séjour au Royaume-Uni en juillet afin de régler le drame royal et de purifier l’air, selon un expert. Le prince de Galles et la reine seraient tous deux «blessés» par les récents commentaires de Harry, mais ils espèrent une réconciliation lorsque Harry reviendra pour dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana, le 1er juillet. Le prince Harry et le prince William devraient tous deux y assister, cependant, des questions se sont posées concernant le duc de Sussex à la suite de ses commentaires sur la famille royale.

Natalie Oliveri a déclaré à 9Honey en Australie que Charles voulait mettre fin aux coups de son plus jeune fils contre sa propre famille.

Mme Olivieri a déclaré: “Dans la série Apple TV, Harry est très ouvert et très critique sur la façon dont il a été élevé par son père.

“Cela est arrivé quelques jours seulement après avoir fait ce podcast avec Dax Shepherd où il a de nouveau critiqué la façon dont il a été élevé par le prince Charles.

“La reine serait profondément bouleversée par les critiques envers sa famille et a pris les commentaires très personnellement. C’est ce que disent les assistants royaux.”

Elle a ajouté: “Il faudrait penser que la reine serait fâchée que le linge sale de sa famille soit diffusé.

L’animateur de 9Honey a répondu : “Ou juste bouleversé par l’impact que cela a eu sur Harry également ?”

Mme Oliveri a accepté, déclarant: “Le prince Charles lui-même serait assez contrarié, mais il espère également une réconciliation avec son fils.

“Harry doit se rendre à Londres en juillet lorsque la statue de sa mère sera dévoilée, alors il espérait qu’il reverrait sa famille.

L’expert royal Nick Bullen, rédacteur en chef de True Royal TV, a déclaré à Us Weekly: “Il semble que rien ne soit interdit maintenant.

“C’est triste que leurs affaires familiales privées soient à nouveau diffusées en public.”

« Le consensus général au sein de la famille royale est d’ignorer le comportement de Harry pour éviter d’attiser les flammes, mais Charles a du mal à se retenir. Il veut vraiment se défendre.

« Il se sent torturé par Harry avec ses fouilles constantes. Il souhaite qu’il laisse tomber.”