Le prince Charles dans une “position difficile” alors qu’il se prépare à reprendre le “projet pour animaux de compagnie de la reine” | Royale | Nouvelles

Le directeur de l’Institute of Commonwealth Studies, le professeur Philip Murphy, s’est entretenu avec Express.co.uk et a sympathisé avec le prince Charles qui aura du mal à remplacer la reine dans le Commonwealth. Il a expliqué que l’institution était très proche de la reine qui y a joué un rôle majeur tout au long de sa vie à travers des engagements royaux, des réunions au sommet et des discussions avec des dirigeants mondiaux. La reine entretient de bonnes relations avec de nombreux dirigeants mondiaux et le professeur Murphy a ajouté que les ambitions du prince Charles ont été, mais pas négativement, concentrées ailleurs.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé au professeur Murphy comment le prince Charles pourrait choisir de s’engager avec le Commonwealth lorsqu’il sera roi.

On a également demandé au professeur Murphy si le prince Charles serait bien accueilli par le Commonwealth compte tenu des liens étroits qu’il entretient avec la reine.

L’universitaire a sympathisé avec le futur roi et a déclaré: «Cela a été une position difficile pour le prince Charles parce que le Commonwealth est vraiment le projet favori de la reine à l’échelle internationale.

«Et au cours des décennies précédentes, lorsque Charles a essayé de se trouver un rôle, il a dû examiner d’autres domaines.

« Comme l’architecture et les enjeux écologiques.

“Ce n’est que très récemment qu’il a commencé à s’engager de manière importante avec le Commonwealth.

“Bien qu’il ait fait énormément de visites du Commonwealth.

“Je pense donc qu’il sera accepté à la tête, mais il est important que le Commonwealth maintienne ce lien et rien ne se passera très bientôt pour changer cela.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont précisé que ce n’était ni la reine ni le prince Philip qui avaient fait ces remarques, mais la question du racisme et de la famille royale était au premier plan des discussions.

Le professeur Murphy a commenté cela et a déclaré : « Donc [the Commonwealth] certainement été au courant de cela.

« Je pense qu’il est peu probable que cela ait causé des dommages à long terme et je pense que cela s’est joué beaucoup plus fortement aux États-Unis et en particulier les problèmes autour de la course.

«Et je pense que vous devez comprendre qu’il y a une énorme quantité d’affection pour la reine personnellement à travers le Commonwealth.

“Il y a un sentiment très justifié que la façon dont la reine s’est comportée dans le contexte du Commonwealth, elle a vraiment évité les accusations de racisme personnellement.”