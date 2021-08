Le prince Charles dans une rare démonstration publique d’affection avec Camilla | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont présenté une exposition romantique en 2017 alors qu’ils commençaient leur tournée en Asie du Sud-Est – et maintenant, un expert en langage corporel a expliqué la dynamique de leur romance en public. Le couple royal avait passé quelques jours à part alors que la duchesse décidait de prendre des jours de congé pour des vacances privées avant une tournée en Inde et en Asie du Sud-Est.

Camilla s’est rendue à Singapour avant Charles, qui l’a rejointe à leur hôtel avant de rencontrer les athlètes des Jeux du Commonwealth.

L’héritier du trône et sa femme sont mariés depuis 2005.

La duchesse rejoint souvent Charles lors de ses engagements royaux mais le couple reste à distance et montre rarement des signes d’intimité.

S’adressant à Express.co.uk, l’experte en langage corporel Judi James a expliqué pourquoi Camilla montre que Charles se tient à l’écart devant les autres.

Elle a déclaré: “Tous les signaux plus intimes ont tendance à être réservés au type de photos officielles qu’ils ont prises pour les anniversaires et les anniversaires et dans ceux-ci, nous avons un aperçu d’une relation beaucoup plus ouvertement affectueuse alors que Camilla se détend et sort d’elle plus formelle rôle royal.

L’expert a également souligné comment Camilla rend la vie de Charles “plus supportable” et lui donne des “signes de soutien” lorsqu’il est en public.

Mme James a déclaré: «Ayant vu une femme devenir une icône publique qui l’a éclipsé à chaque fois qu’ils sont apparus ensemble, Charles semble avoir choisi dans sa seconde une femme qu’il n’a pas à partager ou à rivaliser avec.

« Le langage corporel de Camilla suggère une femme mise sur cette terre pour rendre la vie de Charles plus supportable.

«Ses gestes montrent des signes de soutien et de flatterie et ses signaux attentifs sont principalement suscités par Charles plutôt que par les caméras ou même leurs hôtes.

“Charles se classe généralement lorsqu’il apparaît avec Camilla, marchant et posant légèrement devant elle et la faisant rarement référence ou communiquant ouvertement avec elle d’une manière qui suggérerait qu’elle est la moitié d’un double acte royal très égal.”

Selon Mme James, le prince de Galles est confiant de prendre le devant de la scène avec Camilla à ses côtés.

Elle a déclaré: «À la suite de cet équilibre à sens unique, Charles semble capable de s’habiller de manière un peu plus flamboyante; montrer un peu plus d’émotion; divertir davantage et présenter une image plus confiante qu’il ne le semblait dans les années où Camilla n’était pas ouvertement à ses côtés.

“Ce que le couple a, ce sont des signaux de langage corporel d’unité qui sont maintenant uniques dans la firme royale.”