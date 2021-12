Le prince Charles de Luxembourg vole la vedette sur une adorable photo festive | Royale | Des nouvelles

Prince Guillaume et la princesse Stéphanie ont partagé de nouvelles photos avec leur fils de 1 an sur Twitter. Vêtu d’un pull beige et d’un pantalon marron, le jeune prince a été vu assis sur les genoux de sa mère avec un gros ours en peluche – qui porte une écharpe festive et un chapeau de père Noël.

« Le prince Guillaume et la princesse Stéphanie, ainsi que le prince Charles, vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année ! la photo était sous-titrée en luxembourgeois sur Twitter.

Sur trois photos partagées sur les réseaux sociaux, la famille semble passer un bon moment ensemble.

Sur l’une des photos, le prince Guillaume essaie de faire rire son fils.

Derrière le trio se trouve une cheminée décorée de bas et de bougies.

Né en mai 2020, le prince Charles a fait ses débuts en faisant une vague royale alors qu’il quittait l’hôpital dans les bras de ses parents.

Le petit prince est déjà un habitué des fiançailles royales, rejoignant ses parents des plantations d’arbres aux événements de la fête nationale.

Pour célébrer le premier anniversaire du prince Charles, le bébé royal est apparu dans une série de timbres-poste commémoratifs publiés par la Poste luxembourgeoise.

Les images retracent les douze premiers mois de la vie du prince, après sa naissance à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg.

LIRE LA SUITE : Royal Family LIVE : Kate et William régalent les fans du délice de Noël

La famille royale luxembourgeoise se joint à d’autres familles royales du monde entier pour partager de nouveaux portraits pour célébrer Noël et la fin de l’année.

Plus tôt ce mois-ci, Kate Middleton et le prince William ont partagé un nouveau portrait avec leurs trois enfants – le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans – pour leur carte de Noël 2021.

La photo, qui montre le couple et leurs enfants posés devant un fond de pierre, a été prise lors d’un voyage privé en famille, selon le palais de Kensington.

« Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager une nouvelle photo de leur famille », indique le communiqué.

A NE PAS MANQUER :

Kate Middleton partage un message festif

Le risque hospitalier d’Omicron est inférieur à celui de Delta, selon des études

L’armée américaine développe un jab unique contre toutes les variantes de Covid