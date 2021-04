Le prince Charles «dévasté» après la dernière conversation avec Philip «beaucoup de clarté» | Royal | Nouvelles

Le photographe royal et ami Arthur Edwards a discuté de la dernière conversation entre Charles et son père Philip pendant que le duc d’Édimbourg était à l’hôpital. Le prince Charles a été aperçu en train de rendre visite à Philip à l’hôpital King Edward VII et a été vu les yeux rouges comme s’il pleurait lorsqu’il quittait l’établissement en mars. M. Edwards a déclaré que la conversation entre les deux avait peut-être impliqué beaucoup de «bavardages», car le père et le fils ont toujours eu une relation difficile.