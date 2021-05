Le prince Charles dévoile les plans de refonte du domaine de Sandringham dans la lutte contre l’environnement | Royal | Nouvelles

Il a également affirmé qu’il était “quelque peu logique” de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Soucieux de mettre en pratique ce qu’il prêche, le prince de Galles convertit actuellement le domaine de Sandringham en une «opération entièrement organique». Charles a repris la gestion de la propriété de son défunt père, le prince Philip, en 2017.

À cette époque, seulement 10 pour cent de la ferme était exploitée de manière biologique.

Le prince Charles a développé son point de vue sur l’environnement et les pratiques agricoles durables dans une interview avec Country Life.

Il a fait valoir que l’agriculture industrialisée avait un effet «désastreux» sur «la fertilité des sols, la biodiversité et la santé animale et humaine».

Il a ajouté: “Il m’a toujours semblé quelque peu logique d’adopter un système agricole qui fonctionne avec la nature et non contre elle, rétablissant ainsi la fertilité perdue et la capacité de séquestration du carbone du sol sur lequel nous comptons pour notre existence même sur cette planète. .

<< À l'échelle mondiale, il devient de plus en plus clair pour moi que l'avenir même de l'humanité peut dépendre dans une large mesure d'une transition générale vers des pratiques agricoles plus durables, basées sur ce que l'on appelle également des principes agro-écologiques régénératifs. en tant que méthodes innovantes d'agroforesterie - ce que nous mettons également en pratique à Sandringham. "

Le prince de Galles milite pour un avenir durable depuis plus de 50 ans, au cours desquels il a lancé de nombreuses initiatives.

Les engagements volontaires comprennent le soutien aux accords internationaux sur le climat, la biodiversité et la désertification, le soutien aux efforts visant à protéger la moitié de la planète d’ici 2050 et à rendre les investissements et les flux financiers compatibles avec un avenir de faibles émissions de gaz à effet de serre.

Le prince de Galles a déclaré à la conférence de Paris: “Je lance un appel urgent aux dirigeants, de tous les secteurs et du monde entier, pour qu’ils apportent leur soutien à cette Terra Carta, pour mettre la prospérité en harmonie avec la nature, les hommes et la planète décennie à venir.

“Je ne peux qu’encourager, en particulier, les acteurs de l’industrie et de la finance à fournir un leadership pratique à ce projet commun, car ils sont les seuls à pouvoir mobiliser l’innovation, l’échelle et les ressources nécessaires pour transformer notre économie mondiale.”