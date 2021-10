Le prince Charles dévoile un hommage chaleureux au petit-fils Prince George | Royale | Nouvelles

Le prince Charles a révélé le geste réconfortant lors d’une interview avec la BBC sur le domaine de Balmoral. Le prince de Galles a déclaré que son petit-fils aîné, le prince George, avait servi d’inspiration pour l’un de ses projets environnementaux à la retraite écossaise de la reine. Le royal discutait de ses espoirs pour l’avenir environnemental de la Grande-Bretagne à l’approche du sommet Cop26 à Glasgow le mois prochain, auquel l’héritier du trône assistera aux côtés de Sa Majesté, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge.

Un porte-parole du Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics, Bob Ward, a déclaré au Daily Telegraph : « Le prince Charles, et de plus en plus le prince William, ont montré un intérêt particulier pour ce domaine. »

« Le prince Charles est définitivement reconnu dans le monde entier comme un penseur profond sur ces questions, et ayant la réputation de s’y intéresser depuis très, très longtemps. »

« Donc, ce n’est pas seulement le symbolisme – ce sont des gens de fond sur ces questions. »

Le prince William devrait annoncer les gagnants du prix Earthshot plus tard ce mois-ci. Le prix total est de 50 millions de livres sterling.