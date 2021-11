Le prince Charles devrait imiter la famille royale suédoise en tant que roi: « Ça va arriver » | Royale | Nouvelles

On a beaucoup parlé des plans du prince de Galles pour « alléger » la monarchie. Le projet chercherait à réduire le nombre de membres de la famille royale qui travaillent dans le but d’alléger le « fardeau » financier de la famille du public. Parallèlement à ces plans, il a également été suggéré que Charles pourrait chercher à transformer certaines des résidences royales.

Buckingham Palace a été inclus dans cela.

Les rapports suggèrent que lui et Camilla, la duchesse de Cornouailles, pourraient prendre un appartement plus petit à l’intérieur du palais, de taille similaire à un « appartement au-dessus d’un magasin ».

Il a également été affirmé qu’il pourrait déménager définitivement à Clarence House.

Ce qui arriverait alors au palais reste un mystère, mais certains soutiennent que Charles utiliserait la nouvelle salle pour l’administration et ouvrirait davantage le bâtiment au public.

Marlene Koenig, une historienne royale, a suggéré que Charles pourrait s’inspirer de la famille royale suédoise lorsqu’il deviendrait roi.

La famille royale suédoise actuelle utilise Drottningholm – une résidence juste à l’extérieur de Stockholm – comme résidence principale depuis 1981.

Ils vivent dans l’aile ouest de la maison, tandis que le reste a été ouvert au public.

La résidence officielle de la famille royale suédoise, cependant, est le palais royal – un bâtiment semblable au palais de Buckingham – dans le centre de Stockholm.

« En Suède, la famille royale utilise le palais royal qui se trouve dans le centre de Stockholm pour des événements officiels, pour le bureau, des choses comme ça.

« Mais, ils vivent à Drottningholm, qui est à la périphérie de Stockholm et est un peu plus privé, et c’est ouvert au public.

« Ce sont deux grands palais.

« C’est un peu comme le palais de Buckingham et le château de Windsor.

« Bien que Windsor soit un peu plus éloigné du palais de Buckingham que Drottningholm ne l’est du palais royal de Stockholm.

« Mais cela dit, il est possible que Charles et Camilla puissent continuer à garder leur maison à Clarence House.

« C’est juste en bas de la route – ça va arriver à un moment donné. »

Buckingham Palace compte actuellement 188 chambres pour le personnel et 52 chambres d’hôtes royales.

Concernant la réduction de sa taille, un ami de Charles a confié le mois dernier au Mail on Sunday : « Malgré ce que tout le monde pense qu’il ne veut pas y vivre, il y aura certainement un logement.

« Mais ce sera une situation beaucoup plus modeste au-dessus du magasin, semblable à celle du Premier ministre à Downing Street. »

La publication a également signalé que d’autres plans incluraient la transformation de Balmoral – l’une des escapades préférées de Charles – en un musée.

Une source a déclaré: « Il est question d’ouvrir un musée rendant hommage à la reine. »

La spéculation a également entouré d’autres résidences royales.