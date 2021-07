Le prince Charles dit que regarder l’Angleterre jouer au football est «trop pour les nerfs»

L’héritier du trône a avoué qu’il avait du mal à regarder l’Euro (Photo: .)

Le prince Charles a révélé qu’il ne pouvait pas regarder les matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020 car c’était “trop ​​pour les nerfs”.

L’héritier du trône est en tournée au Pays de Galles avant le plus grand match de football de l’histoire de l’Angleterre depuis 1966 et a avoué que cela le stressait un peu.

Réfléchissant à la victoire de l’équipe en prolongation contre le Danemark mercredi soir, le prince a avoué: “Regarder le football, c’est un peu trop pour les nerfs.”

Il s’exprimait lors d’une visite à la cathédrale Saint-David dans le Pembrokeshire dans le cadre d’une visite d’une semaine avant d’assister à un service pour marquer le centenaire de l’Église au Pays de Galles.

Contrairement à son fils, le prince William, Charles n’a pas assisté aux matchs de l’Angleterre à Wembley, préférant plutôt regarder de loin.

La victoire de l’Angleterre sur le Danemark est allée droit au but avant le vainqueur des prolongations de Harry Kane et il était peu probable que Charles soit le seul à avoir du mal à regarder.

L’héritier du trône a un intérêt direct dans le manager anglais Gareth Southgate, l’ancien footballeur international étant ambassadeur du Charles’s Prince’s Trust depuis plus de 15 ans.

Southgate est également récemment devenu un ambassadeur de bonne volonté pour l’organisation – aidant à développer, lancer et collecter des fonds pour le travail de la fiducie autour du leadership et du travail d’équipe avec les jeunes.



Charles prie pour que l’Angleterre réussisse dimanche soir (Photo: .)



William, George et Kate étaient au match contre l’Allemagne (Photo: .)

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Le prince William, qui est président de la FA, a encouragé l’Angleterre à Wembley, amenant Kate et son fils George au match contre l’Allemagne.

George, 7 ans, n’a pas été autorisé à se rendre au match du Danemark en raison de son heure de coup d’envoi tardive et on ne sait pas si le jeune royal bénéficiera d’une dispense spéciale pour la finale, qui commence également à 20 heures.

Kate a été invitée à s’isoler après être entrée en contact avec une personne atteinte de Covid le vendredi 2 juillet.

Le match de dimanche contre l’Italie aura lieu 10 jours après sa dernière apparition publique à Wimbledon afin qu’elle puisse en théorie assister au match, en fonction des horaires exacts du résultat du test positif de son contact.

