Le prince Charles dit que son «cher papa» lui manque en hommage déchirant au prince Philip | Royal | Nouvelles

Debout sur les marches de Highgrove House, sa maison de campagne dans le Gloucestershire, le prince de Galles s’est dit touché par les choses réconfortantes qui ont été dites à propos de son père à la suite de sa mort. L’héritier du trône a déclaré que les gens du monde entier pleurant la mort du prince Philip “partagent notre perte et notre chagrin”.

Charles a dit: «Mon père, je suppose, depuis 70 ans, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, ainsi qu’à l’ensemble du Commonwealth.

«Et, comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément.

«C’était une figure très aimée et appréciée et en dehors de tout ce que je peux imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs dans le monde dans le Commonwealth qui, je pense aussi, partagent notre perte et notre chagrin.

«Et mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense que par-dessus tout, aurait été étonnée par la réaction et les choses touchantes qu’on disait de lui.

«Et de ce point de vue, nous sommes – ma famille – profondément reconnaissants pour tout cela.

«Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste.

