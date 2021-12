Le prince Charles donne un aperçu touchant du «lieu spécial» que la reine et le prince Philip se sont rencontrés | Royale | Des nouvelles

Lors d’un discours au Britannia Royal Navy College, Charles a parlé avec amour de la reine Elizabeth II et du prince Philip. Il a également expliqué comment son grand-père, le roi George VI, avait procédé à l’inspection traditionnelle des recrues. Charles a révélé son « alarme » à l’idée de prononcer un discours dans un collège où il avait été une recrue il y a 50 ans.

Il a déclaré : « Je me rends compte qu’il s’agit d’un moment très important pour vous tous et pour vos familles et amis qui, je suis ravi de le voir, peuvent tous nous rejoindre en personne, et je sais qu’ils seront remplis d’une immense fierté de vous voir sur parade.

« Le Britannia Royal Naval College occupe une place assez spéciale dans le cœur de ma famille.

« Mon père, en tant que lord grand amiral lui-même, était extrêmement fier de ses liens avec ce collège, et c’est ici que ma mère et mon père se sont rencontrés pour la première fois dans le jardin du capitaine, tandis que mon grand-père, le roi George VI, effectuait l’inspection de votre prédécesseurs.

« Pour moi, il est quelque peu alarmant de penser qu’il y a cinquante ans, je me tenais là où vous êtes dans la division Blake à la veille de mon propre service naval que, à ce jour, je regarde toujours en arrière avec beaucoup de tendresse et de fierté. «

Le discours a été publié sur Twitter avec une photo de Charles prononçant son discours à côté d’une photo de lui-même et de Philip, ainsi que du duc d’Édimbourg et de sa mère.

Le discours de Charles intervient alors que la reine a annulé sa traditionnelle fête familiale d’avant Noël.

Ce sera la deuxième année consécutive que Sa Majesté annule le déjeuner traditionnel en raison de Covid.

La reine, 95 ans, avait initialement prévu d’aller de l’avant avec le déjeuner au château de Windsor.

Avec leur personnel, le « HMS Bubble », le couple est resté à Windsor plutôt que d’aller à Sandringham.

Selon le Daily Mirror, les membres de la famille royale ont accepté de réduire tous les contacts, sauf essentiels, à l’approche de Noël.

Le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate, la princesse Anne, le prince Edward et son épouse Sophie ont annulé tout plan avant Noël pour s’assurer qu’ils peuvent être avec elle.

Cela vient du médecin-chef du Royaume-Uni, le professeur Christ Whitty, a conseillé au public de donner la priorité à ses contacts personnels.

Il a déclaré : « Les gens doivent donner la priorité aux interactions sociales qui comptent vraiment pour eux.