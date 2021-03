Le prince Charles engage un «spin doctor NHS» pour «réhabiliter» l’image après une interview d’Oprah | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec la légende américaine du chat pour discuter de leur expérience en tant que membres de la famille royale après avoir quitté leurs rôles. Les Sussex ont soulevé un certain nombre de préoccupations au sujet de leur temps en tant que membres de la famille royale, y compris des problèmes de racisme et de santé mentale.

Simon Enright, directeur des communications du NHS England, a été embauché par le prince de Galles pour améliorer son image royale, selon un expert.

Le commentateur royal Camilla Tominey a écrit dans le Telegraph: «Le prince Charles a embauché un médecin du NHS pour diriger ses communications à la suite de l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey.

« L’un des premiers travaux du bac de réception de Simon Enright sera d’aider à réhabiliter l’héritier de l’image du trône à la lumière des affirmations préjudiciables faites par le prince Harry au début du mois. »

Le prince Harry a déclaré à Oprah que «cela a été une expérience incroyablement difficile» pour lui et Meghan.

Le duc a également affirmé que son frère le prince William et son père le prince Charles étaient «piégés».

Il a déclaré: «Pris au piège dans le système, comme le reste de ma famille. Mon père et mon frère, ils sont pris au piège.

«Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.

Au cours de la séance, les Sussex ont affirmé qu’une personne anonyme au sein du cabinet avait demandé «à quel point la peau du fils des Sussex, Archie, pouvait être sombre.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

« Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

Pendant la pandémie, M. Enright a montré la voie dans la gestion des communications pour le NHS England.

Avant de travailler pour NHS England en 2013, il a également passé 16 ans à travailler pour la BBC et est devenu rédacteur en chef adjoint de Newsnight.

Un ancien collègue de la BBC a déclaré au Telegraph que M. Enright était «la personne rêvée pour jouer ce rôle».

Ils ont ajouté: « C’est une personne vraiment positive et sympathique. Il sera franc, enthousiaste et ouvert avec ses collègues.

« C’est une location très intelligente à un moment où le prince de Galles pourrait faire avec un peu d’aide. »

On s’attend à ce que M. Enright assume son nouveau rôle en travaillant pour le prince Charles en mai.