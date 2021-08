Le prince Charles envoie un avertissement patriotique à Sturgeon – envisage d’écraser ses ambitions | Royale | Nouvelles

Avant le référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014, la reine a déclaré que les Écossais devraient « réfléchir très attentivement à l’avenir ». Maintenant, Charles a lancé un appel subtil à la nation pour qu’elle reste au Royaume-Uni. Dans des photographies aériennes du domaine Ayrshire du prince de Galles, Dumfries House, révèlent un plan de plantation qui ressemble à l’Union Flag.

Le prince Charles aurait également fait part de ses inquiétudes concernant l’indépendance de l’Écosse lors de la Burns Night avant le référendum de 2014.

Après avoir regardé le prince Charles lire Auld Lang Syne lors de Burns Night, l’experte en langage corporel Judi James a déclaré: “La version du prince n’est pas amusante et malgré un petit sourire en coin vers la fin de son récital, il utilise le langage corporel et les indices et les tonalités vocales. suggérer qu’il devrait y avoir des messages lus ici au sujet du référendum proposé pour retirer l’Écosse du Royaume-Uni. »

Dumfries House, dans l’ouest de l’Écosse, a été rénovée par le prince de Galles au cours des 14 dernières années.

Il est maintenant ouvert au public et dispose d’un centre qui propose une gamme de cours tels que le développement des compétences traditionnelles.

« Il agit maintenant comme un catalyseur pour la régénération de la région.

« Nous accueillons chaque mois des centaines d’élèves et d’étudiants dans le domaine pour une gamme d’expériences d’apprentissage pratique, notamment l’artisanat du patrimoine, l’alimentation, l’agriculture, l’hôtellerie et l’horticulture, qui défendent tous des pratiques durables, augmentent la confiance en soi et l’employabilité, et aident préserver les savoir-faire patrimoniaux qui risquent de se perdre.”

Une source du palais a expliqué comment le prince Charles et Camilla passaient une grande partie de leur temps à la maison.

En effet, Charles et Camilla passent de plus en plus de temps en Ecosse. On le voit souvent se promener dans le parc, parler au jardinier en chef.

S’adressant au Daily Mail, la source du palais a déclaré: “Le prince marche et est prêt à se salir les mains.

“Je l’ai vu ramasser des ordures alors qu’il faisait le tour du parc.

“Il s’agit du centre d’éducation qui apprend aux enfants à ne pas gaspiller la nourriture, les apprentissages forment les gens à travailler dans l’hôtellerie.

“Le fait est qu’il s’agit autant des gens que du bâtiment.

« C’est ce qui compte pour le prince, comment Dumfries House change-t-elle et aide-t-elle la communauté locale ? »