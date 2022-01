Le prince Charles envoie un message crypté au prince Harry dans une lettre ouverte à ses deux fils | Royale | Des nouvelles

Charles a mentionné Harry et le prince William dans un essai qu’il a écrit pour exhorter les générations plus âgées à se mobiliser et à prendre des mesures significatives pour lutter contre la crise climatique. Dans sa lettre, le prince de Galles a rappelé l’engagement de sa famille envers l’environnement au cours des six dernières décennies.

Et, mentionnant ses enfants, il s’est dit « fier » de leur décision d’agir dans ce dossier.

Écrivant pour Newsweek, il a déclaré : « En tant que père, je suis fier que mes fils aient reconnu cette menace.

« Plus récemment, mon fils aîné, William, a lancé le prestigieux prix Earthshot pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des dix prochaines années en identifiant et en investissant dans les technologies qui peuvent faire la différence.

« Et mon plus jeune fils, Harry, a passionnément souligné l’impact du changement climatique, en particulier en ce qui concerne l’Afrique, et a engagé sa charité à être net zéro. »

Cette mention d’Harry est particulièrement poignante car elle intervient au milieu de mois d’affirmations d’une relation difficile entre le père royal et son fils.

Le duc de Sussex lui-même a évoqué son lien avec Charles lors de l’interview historique d’Oprah Winfrey qu’il a accordée aux côtés de son épouse Meghan Markle.

Harry a déclaré lors de l’entretien en mars de l’année dernière : « Il y a beaucoup de travail là-bas, vous savez ?

« Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire.

« Il sait à quoi ressemble la douleur, et c’est… et Archie est son petit-fils.

« Mais, en même temps, vous savez, je, bien sûr, je l’aimerai toujours, mais il y a beaucoup de mal qui s’est passé.

« Et je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. »

Au cours de cette interview, le duc de Sussex a également affirmé que Charles était l’un des membres de sa famille à être « piégé dans le système » – tout comme il l’avait ressenti avant de s’en séparer avec sa femme et son fils.

Dans son essai, Charles a fait référence à certains des travaux menés par Harry sur l’environnement.

Le duc est devenu président d’African Parks, une organisation à but non lucratif qui s’occupe de la réhabilitation et de la conservation des aires protégées du continent africain.

Harry a également été le fer de lance du lancement de Travalyst, qui vise à généraliser les voyages durables.

Alors que la COP26 se déroulait à Glasgow, le duc et la duchesse de Sussex ont partagé l’engagement de leur organisation Archewell d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2030.

Le prince de Galles a également nommé son fils aîné et héritier dans son essai.

William, comme l’a noté Charles, a lancé le prix Earthshot en octobre 2020.

Cette initiative attribuera un total de 50 millions de livres sterling au cours de la prochaine décennie à 50 lauréats capables de proposer des solutions viables aux cinq problèmes environnementaux les plus urgents.

En octobre dernier, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté à la toute première cérémonie de remise des prix écologiques Earthshot à Londres.

L’année prochaine, les prix auront lieu aux États-Unis.

Dans son essai, Charles a également rendu hommage à l’engagement de longue date de son père, le prince Philip, en faveur de la conservation.

Il a écrit : « Il y a soixante ans, mon défunt père a identifié les dommages que l’humanité infligeait à la planète et a aidé à fonder le Fonds mondial pour la nature.

« Une décennie plus tard, lorsque j’ai parlé pour la première fois publiquement de l’environnement, beaucoup se sont demandé si mon sentiment d’urgence n’était pas déplacé.

« Ce point de vue a changé au cours des décennies qui ont suivi, bien que trop lentement, et, même aujourd’hui, n’a pas l’urgence nécessaire. »