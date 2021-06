Le prince Charles essaie de distribuer une crème anti-rides à Camilla au milieu d’une gaffe de fermier effronté | Royale | Nouvelles

Hier, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont assisté à l’ouverture de FarmED à Shipton sous Wychwood, un centre d’éducation qui enseigne les dernières tendances en agriculture. Tanya Hawkes et sa fille Esme, apicultrices professionnelles, ont rencontré Charles et Camilla et leur ont offert une partie de leur crème anti-rides à base de miel issu des abeilles qu’ils élèvent.

Cependant, lorsque le couple mère-fille a offert la crème à Charles, ils ont dit qu’il l’avait refilée à sa femme.

Tanya a déclaré: “Il a dit qu’il ferait un essai et le partagerait avec son autre moitié et nous ferait savoir comment il s’en était sorti.”

Plus tard, elle a plaisanté en disant que le produit était si efficace qu’elle avait vraiment 150 ans.

Charles et Camilla auraient été impatients de voir les abeilles, mais les Hawkes ont conseillé au couple de rester à l’écart car ils se comportaient de manière erratique ce jour-là et ont averti qu’ils pourraient piquer.

Le prince de Galles a répliqué en disant qu’il ne voulait pas se faire piquer, surtout devant la caméra.

Il a ajouté: “Erratique peut être un léger euphémisme.”

Charles et Camilla ont passé environ une heure à visiter les installations de 170 acres fondées par Ian et Celene Wilkinson.

FarmED a pour mission de transformer le secteur agricole et alimentaire – en offrant un espace permettant aux gens d’en apprendre davantage sur les pratiques agricoles durables.

Avant le sommet du G7 à Cornwall au début du mois, le prince de Galles a exhorté les dirigeants politiques et commerciaux à montrer la voie dans la lutte contre le changement climatique.

Plus tôt cette année, le prince Charles a lancé son initiative Terra Carta qui propose un plan de relance jusqu’en 2030 qui exploite le pouvoir de la nature et les ressources du secteur privé.