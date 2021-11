Le prince Charles est celui qui a posé des questions sur la couleur de peau d’Archie

Le livre qui sera mis en vente demain garantit que le jour où les fiançailles de Meghan Markle avec le prince Harry ont été officiellement annoncées (27 novembre 2017), le prince Charles a déclaré à sa femme, Camila : « Je me demande à quoi ressembleront les enfants.

Et soi-disant Camila a répondu perplexe : « Eh bien, absolument magnifique, j’en suis sûr. ». Carlos dit à voix basse : « Je veux dire, à votre avis, quel pourrait être le teint de ses enfants ? ». Après la révélation surprise du livre, un porte-parole royal a déclaré à The Post : « C’est de la fiction et cela ne vaut pas la peine de commenter davantage. » D’autre part, le Un représentant des Sussex a refusé de commenter.